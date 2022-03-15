İyi ki varlar!

Dünyaya meteor düşse etrafında dolaşacak mesleklerden biri bizimki yani gazeteciler, diğeri ise sağlıkçılar... Deprem olur, sel olur, savaş çıkar en önde bu iki meslek grubu koşar. Pandemide herkes evinden çalışırken, kimse kimseyle görüşmezken sağlıkçılar evde çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını bırakıp hastanelere koştular... Herkesin kaçtığı virüslü günlerin tam ortasında, yazın sıcağında koruyucu giysilerle çalıştılar. Öncelikle kendi ailemdeki sağlıkçıların, daha sonra da tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

ONLAR BİZİM KURTARICI MELEKLERİMİZ

Kuzenlerimden biri ambulans şoförü... Görseniz kendisi çıtı pıtı bir kadın ama o koca ambulansın direksiyonuna oturunca devleşiyor. Çünkü yaptığı iş çok kutsal. Ambulans kullanmak herkesin harcı değil. Hem hızlı olacaksınız hem dikkatli olacaksınız bir de trafik magandalarıyla baş edeceksiniz. Hastanelerde doktor ve hemşirelerin yaşadığı şiddeti ambulans şoförleri trafikte yaşıyor. Maalesef ambulansı sollamaya çalışanlardan tutun da ambulansın açtığı yolda ilerleyebilmek için arkasına takılanlara kadar pek çok trafik teröristi ile karşılaşıyorlar. Gittikleri vakada kadın olduğunu görenlerden aldıkları tepkiler var bir de. Ambulansı geç kalmakla suçlayıp bir de bunu kadın olmasına bağlayanlardan tutun da yaşadığı kötü olayın hıncını onlardan çıkaranlara kadar pek çok insanla karşılaşıyorlar.

Mesela kendi çocuğu evde ateşliyken onu babasıyla bırakıp başkasının çocuğunu kurtarmaya gittiği çok oldu Mutlu'nun... Beli ağrırken iğneyle ayağa kalkıp yine nöbete devam ettiği günleri en yakın ben biliyorum. Bayramlarda tüm aile toplanır, bir tek ben ve Mutlu bu kutlamalara hep telefonla katılırız. Yılbaşında herkes alkol alır, dağıtır, ben gazetede yeni yıl kazaları ile Mutlu da kendisi gibi kadınlardan oluşan ekibiyle eğlencesi kötü bitenlerle uğraşır. Demem o ki, olayların en sıcak anına tanıklık eden, hızla yardımınıza koşmaya çalışan bu kurtarıcı meleklerin de birer insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Onlar bizim kuzenimiz, annemiz, babamız, evladımız ya da komşumuz... Doktorlar, hemşireler, ambulans ekibindekiler ve tüm sağlıkçılar... İyi ki varlar...