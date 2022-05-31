Dijital ebeveyn olmak zor!

Sosyal medya platformunda takip ettiğim bir hesap var. Dijital baba...

Ebeveyn olarak dijital dünyanın hayatımıza kattığı zorluklarla ilgili paylaşımlar ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor.

Özellikle oyunlar, videolar, çocuklar ve gençler arasında yaygın olan medya platformlarından haberdar olmamıza yardımcı oluyor. Sadece bu kanalları değil bu kanallara maruz kalan çocuk ve gençlerin yaşadığı yalnızlık, ait olma gibi duyguların onları hangi sonuçlara götürdüğünü de gözler önüne seriyor.

Korkunç sonuçları izledikçe ve öğrendikçe dehşetim giderek büyüyor ve çocukları bu dünyadan çıkarmanın yollarını arayıp duruyorum. Ama yine de yetersizlik duygusu peşimi bırakmıyor.

DENETİM VE ISRAR

Örneğin benim kızım ortaokul birinci sınıfta.

Telefonunda ebeveyn denetimi var.

Belirli aralıklarla bu denetim programını kaldırmam için bana baskı yapıyor. Ben de "Eğer program yoksa telefon da yok" diyerek denetimi kaldıramayacağımı açık ve net bir dille ifade ediyorum. Çünkü bu denetim sayesinde hem konumunu, hem kaç saat internette kaldığını ve hangi siteleri ziyaret ettiğini görebiliyorum. Ayrıca iznim olmadan uygulama indiremiyor.

Uygulama içi satın alma konusunu kesinlikle yasakladım, bu konuda sürekli ısrarla karşılaşıyorum ve bu ısrarlara dayanabilmek gerçekten çok yıpratıcı.

AKRAN ZORBALIĞI

Fakat ebeveyn denetimi sadece dijital dünyada yapılamıyor maalesef. Çünkü sen bazı kurallar koysan da çocuğunu kuralsız bir şekilde bu dünyada yalnız bırakan ebeveynlerin çocuklarının tacizine maruz kalıyorlar. Çok popüler olan ve bizim oynamasına ya da izlemesine izin vermediğimiz şeyleri bilmedikleri için akran zorbalığına uğruyorlar. Böylece kendilerini kısıtlanmış ve annesi babası tarafından baskı altında tutulmuş hissediyorlar. Bu durum asileşmelerine ve yasakları bir şekilde çiğneme eğilimine sebep oluyor. Böyle yapmadıklarında ise kendilerini dışlanmış hissediyorlar.

TEK YOL BİLMEK

Bir çocuğu korumak, kollamak artık çok zor. Bunun tek yolu bilmek, konuya hakim olmak ve ona iyi örnek olabilmek.

Bu yüzden 'dijital baba' Orhan Toker'in paylaşımları bir ebeveyn olarak beni ne kadar rahatsız etse de (rahatsız derken korkutsa da anlamında) bilgilenmek açısından oldukça önemli. Bütün ebeveynlere tavsiyem olsun!