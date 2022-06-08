Kurtarma sırası insanda

Ülkemizin büyük bölümü maalesef ki deprem kuşaklarıyla çevrili.

Canımızı yakan pek çok afet yaşadık.

Bu afetlerde arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu saatler sonra canlı çıkarılan minik kalplere sevinirken gördük.

Kurtarma çalışmalarının baş kahramanları arasında ise köpekler var. Uzmanlara göre arama kurtarma köpekleri, enkaz altındaki canlı kişilerin çıkarılmasında zaman zaman teknolojik aletlerden daha iyi çalışıyor ve doğru tespitlerde bulunuyor.

Bunun en yakın örneği İzmir depreminde yıkılan binaların enkazında sürdürülen kurtarma çalışmalarında yaşandı. 20 arama kurtarma köpeği, birçok kişinin enkaz altından çıkarılmasında önemli rol oynadı.

TEST VE EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Bu köpekler 2 yıllık çok yoğun bir eğitimden geçiriliyor. AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel testler uygulanıyor.

Ancak arama köpekleri başka bir canlının mesela bir kedi veya köpeğin kokusuna tepki göstermiyor çünkü sadece insan kokusuna odaklı eğitiliyor. İnsanları köpekler kurtarıyor. Peki enkaz altında kalmış can dostları kim kurtarıyor? Tabii ki insanlar. AFAD'ın İzmir'de verdiği yeni eğitimin öznesi bu kez can dostlardı.

Hayvan Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği proje kapsamında Türkiye'nin 11 ilinden gelen, aralarında jandarma ve polis arama kurtarma timleriyle AFAD ekiplerinin de bulunduğu 70 kursiyer, 5 gün eğitim alacak.

AVRUPA'DA BİLE YOK!

İzmir depreminde enkaz altından çıkarılan evcil hayvanlar da bizi bazen üzmüş bazen ise sevindirmişti. İşte o günlerin ardından kurulan Hayvan Arama Kurtarma Derneği'nin başkanı Sibel Altun bu zamana kadar doğal afetler ve yangın başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için AFAD, İzmir İtfaiyesi gibi birçok kurumdan eğitimler aldıklarını, bu projenin Avrupa'da bile olmadığını söyleyerek dünyada güzel şeyler de olduğunu bize tekrar hatırlattı.

Bu güzel ve duyarlı insanlara teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız.