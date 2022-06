Mutluluk kahvaltıda kahvaltı Balıkesir’de

'Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var' demiş şair... Bir kase mısır gevreğiyle geçiştirdiğiniz günlerin aksine şöyle zengin bir kahvaltıyla güne başladığınızda hayata bakışınızın ne kadar değiştiğini bir anımsayın. Tek izin günümüzün çeyreğini sadece kahvaltıya ayıran bir toplumuz biz. Hepsinden yemek mümkün olmasa da çeşit severiz.

Önce gözümüz doysun isteriz. Her yörenin her bölgenin kendine ait bir kahvaltı ritüeli vardır bizim ülkede... Ancak temel çeşitler peynir, zeytin, zeytinyağı, tereyağı, yumurta, bal ve salça ya da domatestir...

Bu demek oluyor ki kahvaltının nasıl mutlulukla bir ilgisi varsa Balıkesir'in de kahvaltıyla ilgisi olduğu bir gerçek.

Çünkü Türk kahvaltısının temel elemanlarının 'en iyi'leri Balıkesir'de üretilir...

Zeytin ve zeytinyağı denince zaten önce akıllara Balıkesir gelir. Hayvancılık konusunda da oldukça gelişmiş olan yörenin neredeyse her ilçesinin kendine özgü bir peyniri vardır ki, 50 peynirli şehir diye geçer Balıkesir'in adı... Kaz dağları, bal arıları için bir cennettir adeta... Kekiği, kestanesi, çamı bin bir türlü çiçeği ile...

Hayvancılığın yaygın olduğu yerde tereyağı, kaymak lor gibi ürünlerin de en iyisi bulunur... E daha ne olsun!

HERKES ÇOK ÇALIŞTI

Balıkesir, kendi ürünlerinden oluşan ve kültürümüzün vazgeçilmez parçası kahvaltıyı, markalaştırmak için Balıkesir Valiliği öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun mesai yaptı ve bu mesainin sonucunda ortaya 'Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali' çıktı. Balıkesir'de kahvaltıda bulunan her şeyin tarladan sofraya geldiğine değinen Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hepsinin kalitesine güvendikleri için birini seçmekte zorlandıklarını belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve 'Türkiye'yi doyuran il' diye tanımladıkları Balıkesir'in coğrafyasında yetişen ürünlerle gurur duyduklarını belirten Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula bu festival için çok çalıştı.

Türk mutfağının tanıtılmasında büyük emekleri olan Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe de festivalin önemini şu sözlerle dile getirdi: "50 çeşit peynirden tutun bal ve ekmeğe kadar birçok ürünü, kalitesi ve lezzetiyle Balıkesir'de bulmak mümkün. Bu nedenle Balıkesir Kahvaltısını ulusal ve uluslararası çapta tanıtılması çok önemli."

KALİTELİ ÜRETİM YETMEZ

Çok haklı. Çünkü üretmek, yetmez, kaliteli üretmek gerekir. Kaliteli üretmek de yetmez, ürettiğiniz ürünlerin tanıtılıp, bilinir ve bu kalitenin aranır hale gelmesi gerekir. Aranır hale geldikçe kalite daha da yükselir, piyasa oluşur ve en son markalaşırsınız. Bu yıl ilk kez yapılacak Balıkesir Kahvaltı Festivali de Balıkesir Kahvaltısını markalaştırmayı hedefliyor.

Başarılı olacağına eminim. Çünkü kaliteli üretim, usta sunumlar, şefler ve işinin uzmanı tanıtımcılar bir araya geliyor.

Ortaya çok da güzel bir program çıkmış.

Perşembe günü başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek festival çok yoğun ve güzel bir programa sahip.

Yöresel lezzetler, ünlü şeflerden farklı sunumlar, lezzet hikayeleri, yarışmalar ve konserlerle taçlanacak bu festivalde sadece Egeliler değil, tüm Türkiye'den hatta yurt dışından lezzet düşkünleri olacak.

BİN BİR ÇEŞİT BİR ARADA

Balıkesir kahvaltısında neler mi var? İşte kısa(!) bir menü... 3 sütlü Balıkesir beyaz peyniri, 3 sütlü Balıkesir tulum peyniri, Manyas kelle peyniri, Ayvalık saganaki peyniri, keçi topak peyniri, kirli hanım peyniri, fakir sucuğu, Edremit körfezi yeşil kırma zeytin, Erdek sofralık siyah zeytin, Edremit körfezi yeşil çizik zeytin, Edremit körfezi siyah çevirme zeytin, yöresel erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı, doğal süzme bal (meşe, kestane ıhlamur veya çam), acı biber reçeli, Gönen patlıcan reçeli, mandalina reçeli, zeytin reçeli, karadut reçeli eşliğinde Savaştepe kaymak loru, sahanda zeytinyağlı yumurta/ zeytinyağlı, kekikli haşlanmış yumurta, Balıkesir sucuğu, yumurtalı Balıkesir kuzusu kavurması, ekşi mayalı köy ekmeği, Havran yağlı pidesi, Balıkesir lokması, Savaştepe seferberlik çöreği, susamlı patates, balya tereyağı, manda kaymağı, lorlu biber turşusu (soka), yöresel salça, mevsimlik söğüş tabağı. Yanına zeytin yapraklı kekikli çay. Üstüne de mercan köşklü veya ıtır otlu Türk kahvesi...