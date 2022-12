Yeni yıl hedefiniz belli mi?

Bir yılın daha sonuna yaklaşıyoruz...

Peki kimin yeni yıl hedefleri hazır? Siz de her yeni yılda kendinize hedef koyanlardan mısınız yoksa hedef koyanları seyredenlerden misiniz? Her yıl uzmanlardan yeni yılda kendimize koymamız gereken hedefler listesi önerileri geliyor. Listeye bir göz atalım, belki bir tanesini kendinize bir hedef olarak seçebilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenmek: Yabancı dil öğrenmek, başka insanları daha rahat anlayabilmenize neden olur. Farklı kültürler tanıyarak, ufkunuzu genişletebilirsiniz.

İş hayatında rakiplerinizden bir adım önde olabilirsiniz. İşinizle ilgili yaşanan tüm gelişmeleri, yurt dışından takip edebilir, marka değerinizi artırabilirsiniz.

Daha fazla okumak: Eğer kitap okumayı seviyor fakat bir türlü alışkanlık haline getiremiyorsanız, kendinize küçük hedefler koyarak başlayabilirsiniz.

Bu yıl için 12 kitap hedefi koyabilirsiniz.

Çünkü bu size her kitabı bitirmeniz için tam bir ay veriyor.

Daha fazla egzersiz yapmak: İlla ki kendinizi zorlayacak egzersizler yapmak zorunda değilsiniz. Daha düşük tempolu aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Mesela hava güzel olduğunda, sevdiğiniz bir podcast'i ya da müziği açıp uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Yeni yerler görmek: Bu yıl kendime hedef koyacak olsam bunu seçerdim.

Koymuyorum, çünkü bu hedef benim için her yıl geçerli ve mutlaka yapıyorum. Ve ben boş vakitlerimde hep seyahat hayalleri kurup, 'ne yapabilirim'i araştırıyorum.

Sevdiklerimize vakit ayırmak:

Bazen hayatın koşturmacasına kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki ailemizi ve sevdiklerimizi ihmal ediyoruz. Hayatın ne zaman sona ereceği belli değil, bu yüzden bu hedefi yeni yıla bırakmadan hemen uygulamaya geçirmek şart!

Öz bakıma zaman ayırmak: Sadece kuaföre gitmekten bahsedilmiyor burada. Uykuya zaman ayırmak bile lüks bazılarımız için.

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak:

Gerçekçi olursak bir alışkanlığı terk etmek göründüğünden daha zor.

Çoğumuz muhtemelen birkaç kez denedik ve pes ettik. Ama bu yıl bir kez daha denemeye ne dersiniz!

İnternette daha az zaman harcamak:

"Hiçbir şeye yetişemiyorum" deyip de en minik vaktimizi bile instagramda gezinmeye ayırıyoruz. Hatta uykumuzdan uyanıp yapıyoruz bunu.

Bu yıl teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı bırakmadan, internette boş vakit geçirmeyi bırakabiliriz.

Bir enstrüman çalmayı öğrenmek:

Birçok kişinin hep isteyip sürekli ertelediği şeyler arasında bir enstrüman çalmak gelir. Artık daha fazla ertelemesek iyi olur.

Daha minimalist olmak: Bence minamalist yaşama dolaplarımızı yarı yarıya indirerek başlayabiliriz. Yıllardır giymediğimiz halde dolabımızda duranlardan kurtulalım önce... Sonra kullanmadığımız eşyaları atalım. Son olarak da ihtiyacımız olandan fazlasını almamaya özen gösterelim.

Yeni bir beceri kazanmak: Yaşınıza aldırmadan yeni bir beceri edinin kendinize. Bu hem zamanla işleri daha hızlı öğrenmenize yardımcı olur hem de beyindeki nöronları uyarır. Siz yeni bilgileri işlemeye çalışırken, daha fazla sinir yolu oluşur ve elektriksel uyarılar bunlar üzerinden daha hızlı hareket eder.

Ben bu yıl hedef koyanları uzaktan izleyen gruptayım. Çünkü hedef belirlersem mutlaka yapmam gerekiyor. Bu yüzden de kolay kolay, "Bu yıl bunu yapacağım" demiyorum. Tabii var yine de kafamda bazı şeyler!

