Hak, hukuk biliyorlar ama kendilerininkini!

Yer: İzmir'in Buca ilçesinin Menderes Caddesi...

Zaman: Tam iş çıkış vakti trafiğin en yoğun olduğu saat...

Kulaklıklarını takmış 3/4 genç (en fazla 15/18 yaş aralığında) patenleriyle trafiğin içinde arabalara makas atarak paten sürüyor.

Onların her tehlikeli hamlesinde benim yüreğim hop oturup hop kalkıyor.

Yanımdan geçerken çocukları videoya çekip, "Trafiği tehlikeye sokuyorsunuz, sizi haber yapacağım" diyorum. Hemen plakamızın fotoğrafını çekip, "O videoyu bir yerde görürsem seni mahkemeye veririm" diye karşı tehdit savuruyor.

ÖZGÜRLÜK DEĞİL BENCİLLİK

Belli ki eğitimli, yüksek gelirli ailelerin çocukları... Haklarını, hukuklarını biliyorlar.

Ama sadece kendilerininkini!

Hemen polisi arayıp konuyu bildiriyorum.

İlgileneceklerini söylüyorlar... Fakat duyduğuma göre o caddede sürekli yaşanan bir olaymış... Orada yaşayan kim varsa yaka silkiyor bu gençlerden.

Hayatı bir bilgisayar oyunu gibi yaşamayı öğrenmiş bu teknoloji bebeleri araba çarptığında onlara bir can daha verilmeyeceğinin farkında değiller. Hadi kendi canlarından vazgeçtiler, onlara çarpan kişinin hayatıyla da oynuyorlar. Allah korusun içlerinden birisi kazaya kurban gittiğinde aileleri de tıpkı, yetiştirdikleri çocuklar gibi bende, benim çocuğumda bir hata var mıydı diye düşünmeyecek. Ayaklarına son model pateni alıp, caddelere saldıkları çocuklarına çarpan kişiyi hapse attırmak için harcayacak tüm enerjisini.

Çocuklarına hakkını aramayı öğreten bu ailelerin, yaptıkları hataların sonucunda neler olabileceğini ve toplum içinde yaşam kurallarını da de öğretmeleri gerekiyor...

Özgürlük kavramının bir sınırı olduğunu, sınırsız özgürlüğün diğer insanları (canlıları) kısıtladığını bilmesi gerekiyor bu gençlerin.

Tehlike sadece insanlarla da sınırlı değil.

Bir çok sokak hayvanı da son hızla giden bu patenliler yüzünden zarar görebilir.

BİR KAZA YAŞANMADAN!

Bu arada polise şikayet ettim ama sürekli yaşanan bir olay olmasından hiç kimsenin bu konuyla ilgilenmediği sonucunu çıkarıyorum. Çünkü benden önce pek çok insan arayıp şikayet etmiş olmalı.

Aileleri ilgilenmiyorsa, toplum düzenini koruma görevi olan emniyet güçlerinin birileri zarar görmeden derhal harekete geçmesi lazım. Yoksa bir gün bu gazetede, çocuklardan birinin bir arabanın altında kaldığıyla ilgili haber okumanız pek zaman almayacaktır.

Ailelere ve güvenlik güçlerine sesleniyorum...

Lütfen bu kez biri ölmeden, birileri bu sebepten hapse girmeden önce bir önlem alın!