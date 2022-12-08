Kadınsan sendromlar içinden sendrom beğen

Kraliçe arı sendromu... Cam tavan sendromu... Menstruasyon sendromu...

Pozitif ayrımcılık sendromu...

Eğer kadınsanız ve kariyer peşinde koşuyorsanız illa ki birisine takılırsınız.

Cam tavandan başlayalım... Yükselirken önünüze çıkan görünmez bir engeli tabir ediyor. Kadınların iyi bir yönetici olamayacağı ön yargısıyla genellikle erkekler tarafından engellenmesi olarak görülüyor. Oysa ki bazen kadın kendi kendinin cam tavanı olabiliyor. Yıllardır iliklerimize işlenen 'kadınsın yapamazsın' kodlarıyla oluşan bir öğrenilmiş çaresizlik.

En ateşli eşitlik savunucusu kadınlar bile kocasını tarif ederken "ev işlerinde çok yardımcı" cümlesini kullanır mesela!

Ya da ancak kocasının bir planı yoksa ve çocuğa bakmayı kabul ederse arkadaşlarıyla çıkabilir. Yani "Çocuk bakmak ve ev işleri kadının görevi" düşüncesi alttan alta çalışır alt bellekte!

Çocuk hastalansa çalışan iki ebeveynden mutlaka anne izin alır iş yerinden.

Baba almak zorunda değildir, ne de olsa annesi vardır ilgilenecektir. Baba, ekstra durumlarda girer devreye, "kadının yapamayacağı, yetemeyeceği!" yerlerde.

Dolayısıyla bu sebepten işveren, kaçınır kadın çalışandan.

Dilimiz ne kadar inkar etse de tüm bunları fark etmeden yaparız çoğu zaman...

Genetik kodlarımız engeller yükselmemizi...

Yıllarca geri plandan fısıldanan öğretiler, biz fark etmesek de çınlar durur kulaklarımızda. Yani en tehlikeli cam tavan kendi kendimize koyduğumuzdur.

KANLI KARİYER BASAMAKLARI

Kadın, özellikle de bir anneyse kariyerini ikinci plana atmak zorundadır. Hem kariyer yapıp hem de anne olmayı tercih edenler ise en çok ezilenlerdir aslında.

Her şeye yetişmeye çalışırlar. Annelikten taviz veremezler, o kariyeri istiyorsa işten de taviz veremezler... Bunlar bir yana evdeki sorumluluk da bırakmaz peşlerini...

Omuzlarındaki yükün çoğu zaman kendileri bile farkına varmaz. Çünkü kariyerden taviz verilebilir ama evdeki sorumluluklardan asla! Sonuç tükenmişlik sendromu!

Bir diğer sendrom ise Kraliçe arı...

Bu kavram eşittir, "Kadın kadının kurdudur "sözü... Yani ana kraliçe nasıl kovanda tek başına olma mücadelesi veriyorsa bazı kadınlar da önde ve tek olmanın mücadelesini verir. Bu yolda da önüne çıkan diğer kadınları yok etmek ister. Bu tip kadınlar genellikle erkeklerin kadına uyguladığına benzer hareketler sergiler. Maalesef kendi kendine koyduğun cam tavan kadar üzücü ve yıkıcıdır kraliçe arı sendromu.

Bu satırlara kadar etti mi size 3 düşman!

"Kendin, karşı cinsin ve hemcinsin"...

Hangisiyle savaşmak istersen seç beğen al, tırman kariyer basamaklarını.