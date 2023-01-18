Sisli beyin misiniz balık hafızalı mı?

Hafıza yönünden insanlar ikiye ayrılıyor.

Biri balık hafıza diğeri ise fil...

Bilirsiniz balıklar 3 saniye öncesini hatırlayamamakla, filler ise kindar olmalarıyla tanınır. Ben balık hafıza grubundanım.

Bu gruba dahil olmanın hem iyi hem de kötü yönleri var. 'Unutkan olmanın nesi iyi olabilir ki?" diyebilirsiniz. Şöyle açıklayayım...

Mesela hiç küsemiyorum, kin tutamıyorum, dolayısıyla intikam alma gibi duygular da bende barınmıyor.

KÜSEMEME SENDROMU

Mesela bir arkadaşımla bir meseleden dolayı tartışmıştık ve o bana küstü! (Dediğim gibi ben küsemem sadece onun tavrına karşılık elimi ayağımı çekerim.) 2 yıl boyunca benimle konuşmadı ama ben her sabah, işyerine gittiğimde ona selam verip konuşuyor, sonra aldığım tepki karşısında küs olduğumuzu hatırlıyordum. Küstüğü gibi yine kendisi benimle barışan bu arkadaşım benim o hallerime içinden çok güldüğünü itiraf etti. Hele kavga sırasında olayların akışını unuttuğum için kendimi savunamaz bir hale geliyorum. Benim bu hallerim komik ama biraz ciddiyetimi bozuyor maalesef.

Beni iyi tanıyanlar küsebileceğime inanmadığı için ciddiye de almıyor.

BOYOZ VE MİDYELERE YAZIK

Unutkanlıkla ilgili başıma gelen çok saçma şeyler de oluyor. Mesela uçağın tarihini yanlış hatırladığım için sabahın 5'inde ailece havaalanına gidip valizimizi vermek istediğimizde "Sizin uçuşunuz bugün değil ki, yarın" cümlesiyle karşılaşmıştık. Elimizde Antalya'daki kuzenlere aldığımız bir torba midye ve bir kutu boyozla öylece kalakalmıştık.

Tabii sonrası facia... Ben küsemiyorum ama eşim fena küser bu arada! Yine tarihi yanlış hatırladığım için 1 gün fazla otel parası ödemişliğim de bulunuyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Son zamanlarda özellikle pandemiden sonra ortaya çıkan bir kavram var. Beyin sisi ya da sisli beyin! Bu bir hastalık. Beyin sisine eşlik eden başka fiziksel semptomlar da var. Ama belirtilerin çoğu bilişsel... Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon azalması, kelime bulma güçlüğü, kelimeleri yazarken zorlanma, fazla düşününce düşünemez olma, randevuları unutma, evde eşyaları bulamama, yolu kaybetme, yol işaretlerini kaçırma, yolu hatırlayamama, durakları kaçırma, yanlış araçlara binme, konsantrasyon kaybı, gözünün ünündekini görmeme... Aman dikkat! Bu saydığım belirtilerin çoğu sizde varsa altında fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, D vitamini, B12 vitamini, folik asit, demir ve biyotin eksikliği, Non çölyak gluten hassasiyeti, anksiyete ile birlikte depresyon hipotiroidi gibi hastalıklar yatıyor olabilirmiş. Çoğu bende var ama biliyorum ki benimki tamamen balık hafıza... Çünkü ben hep böyleydim, yaşarken olmadım!