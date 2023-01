İnsanlı dünyanın son çocukları

Okullar kapandı. Ebeveynler için başka bir telaş başladı. Çocukları gerçek dünyada oyalamaya çalışma.

Çünkü dijital çağda bu gerçekten çok zor. Ne yaparsanız yapın akılları hep telefonda, tablette. Hoş gerçi biz yetişkinler de öyleyiz. Gezmeye gider, anın tadını çıkarmak yerine instagrama fotoğraf yükleyip beğenileri saymakla uğraşırız!

Bir belgeselde izledim. Beyin tembelleşmeye o kadar müsaitmiş ki izleyerek alabileceği hazzı yaşamak için çaba göstermek istemiyormuş. Bunun sonunda geleceğimiz nokta ise 'transhümanizm'miş.

COMING SOON!

Neymiş transhümanizm? İnsanın fizyolojik, biyolojik, psikolojik, bilişsel yetilerini, teknolojik imkânları (sentetik biyoloji ve bilgisayar teknolojileri) kullanarak bu yetilerin daha ileri seviyede olacağını iddia eden içinde yapay zekâ uygulamaları, robotik çalışmaları barındıran sürecin adı.

Belki de bizim çocuklar, insanların dışarıda dolaştığı bir dünyanın son çocukları!

Kulağa çok bilimkurgu geliyor ama sinema ve edebiyatın bilimkurgu türü, aslında bilimin ileride yapacaklarını gösteren bir fragman gibi... Coming soon...

'İleriki yıllarda hayatınızda' anonsuyla gümbür gümbür geliyor.

İnsansız dünyanın temelleri yavaş yavaş atılırken elimizden hiçbir şey gelmediği gibi, ileride başımıza gelebilecekleri bile bile büyülenmiş gibi izliyoruz bu yeni dünya sisteminin ışığını.



İLK GALERİ DE AÇILMIŞ

Uzmanlar 2023'te uzaktan çalışmanın bir sonraki evreye çok çabuk geçeceğinin bilgisini verdi bile. Dediklerine göre, bu yıl sonuna doğru biz yatağımızda pijamamızla uzun otururken iş toplantılarına avatarlarımız girecek. Partiler, konserler geçen yıldan beri sanal ortamda yapılmaya başlanmıştı zaten.

Metaverse'de ilk otomobil galerisi de açılmış. Gözümüz aydın!

Hayat bu kadar hızla ilerlerken 'dijital yerli' çocuklarımızı bu ortamdan korumaya çalışan zavallı dijital göçmen ebeveynlerin kurtarıcısı okul da tatil olunca ne yapacağımızı iyice şaşırıyoruz. Psikologlar her dakika bas bas bağırıyor: "Dijital dünyadan çocuklarınızı uzak tutun, süreleri sınırlayın" diye. Yetişkinler olarak biz bile işe avatarımızı gönderirsek çocukları nasıl koruyacağız bilemedim!