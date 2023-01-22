Botoksla intikam alma yalanı

Aldatılan kadınlar botoksa yöneliyormuş. Bazı açıkgözler ise bunu intikam botoksu adı altında satmaya başlamışlar. Aldatılmanın bir insan için büyük bir yıkım olduğu aşikar. Aldatılan kişinin eksikliği kendinde araması ise tamamen yanlış.

Maalesef aldatan kişi siz yeterince güzel, yeterince iyi olmadığınız için bu eylemi gerçekleştirmez.

NE APTALMIŞIM!

Tam tersine bu durum sizinle ilgili değildir. Tamamen kişinin kendisiyle alakalıdır. Bazıları hala arzulandığını görmek ister. Bazıları doyumsuzdur, bazıları meraklıdır, bazıları 'şeytan'a uyar...

Hatta birçoğu kendini yetersiz hissettiği için aldatır.

Bu yüzden "Ne kaybettiğini görsün" minvalindeki eylemlerle aldatan kişiye hiçbir şey ispatlayamazsınız. Yani aldatan kişinin sizi daha bakımlı ve güzel görünce "Ah ben ne aptalmışım" demesini beklemeyin. Çünkü aldatan eğer pişman olacaksa siz daha güzel göründüğünüz için pişman olmaz. Zaten bu yüzden pişman oluyorsa orada da büyük sıkıntı var demektir.

TEK VE BİRİCİKSİNİZ

Kendinizi iyi hissetmek için daha iyi görünmeye ihtiyacınız varsa bu yaptığınız da tıpkı aldatan gibi sadece sizi bağlar, sizi mutlu eder.

Gelelim insanların mutsuzluğunu para kazanma yolu olarak kullanan açıkgözlere...

Bir de bunu dayanışma adı altında pazarlıyorlarmış. Bana kendimi daha kötü hissettirecek bir eylemin adı dayanışma olamaz ancak istismar olur!

İnsanların, özellikle de kadınların kendini mutsuz hissettiğinde dış görüntüsünü değiştirmek istemesi gayet normal ama duygularınızı istismar eden kişilere prim vermeyin. Görüntü değişikliği yapmak istiyorsanız yapın ama tek ve biricik olduğunuzu hatırlayıp kendinizi sevin yeter.