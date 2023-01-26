Yazık uykusuz kaldı herhalde!

İnsan yaşlandığını uykuya olan ihtiyacının artmasından hissediyor... Yani ben öyle oldum. Çünkü benim için eskiden uyku bir zaman kaybıydı. Ne kadar çok eğlenirsem, ne kadar çok gezersem, ne kadar çok sosyalleşirsem daha kaliteli bir ömür yaşamış gibi hissediyordum kendimi... Sabaha kadar oturmak, eğlenmek, tartışmak dünyayı değiştirmeye çalışmak hep uykuya yeğlediğim şeylerdi.

Artık uykunun çok ama çok önemli bir ihtiyaç olduğunu anlıyor ve birçok şeyin yerine uyumayı tercih ediyorum.

Evet yaşlılık alameti ama aynı zamanda bilinçlenmenin ve olgunluğun da...

'Delikanlılık' diyorlar ya... Hep uykusuzluktan!

İnsan gençken az uyuyor, dolayısıyla sağlıklı düşünemiyor, sinirli ve agresif oluyor. Olgunlaşıp, uykuya yeterli özeni gösterdiğimizde ise sakinleşmeye başlıyoruz.



ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan ve Plos Biolog adlı dergide Ağustos 2022'de yayımlanan bir araştırmada, uykusuzluğun yol açtığı bir başka sorunu daha ortaya koymuş. Araştırmanın sonucunda az uyuyan insanların daha az yardımsever olduğu ortaya çıkmış.

Peki insanlar geceleri uykusuz kaldıklarında neden daha az yardımsever oluyorlarmış?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, "İnsanlar iyi beslenmiş, güvenli bir yerde uyumuş ve dinlenmişler ise günlük hayatta ortaya çıkan zorluklar karşısında kendilerini güçlü hisseder ve üstesinden geleceklerini düşünür. Gece iyi uyuyamamışlar ise dinlenememişlerdir. Kaygıları yüksektir, kendileri ile ailelerini korumada zorlanacaklarını düşünürler ve strese girerler" diye açıklamış durumu.



BENCİLLİĞİ TETİKLİYOR

Bu stresin vücutta önemli değişikliklere neden olduğuna dikkat çekerek açıklamasına şöyle devam etmiş: "Örneğin, stres hormonu olarak bilinen kortizol hormonu, salgılanıyor. Stres altında kaldığımızda bu hormon daha çok artıyor.

Artan kortizol hormonu sempatik sistemini baskın hale getiriyor. Sempatik sistem, tehlikede iken veya yetersiz kaldığımız anlarda, eğer uykusuz isek düşünmemiz, karar vermemiz ve yaşamdaki zorlukların üstesinden gelebilmemiz için kendimizi daha çok korumaya alacak şeklindeki davranışlara yol açıyor. Dolayısıyla insanlar kendilerini koruma altına almak için bencilleşiyor ve yardım etmekten kaçınıyorlar" bilgisini veriyor.

"Bu bilgi ne işimize yarayacak?" derseniz.

Sabahları yol vermeyen, omzuyla çarpıp özür dilemeyen insanlarla karşılaştığınızda sinir olmak yerine uykusuzluğuna verip geçiştirmeye yarayacak. Böylece sinir olup kavga etmek yerine "Yazık uykusuz herhalde" deyip geçebileceksiniz!