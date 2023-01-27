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Erkeklere kısır yeme hakkı verilsin! BURCU ILGIN

Erkeklere kısır yeme hakkı verilsin!

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.01.2023, 00:00

Sakarya Barosu Yönetim Kurulu'nun son toplantısından çıkan "Erkek Hakları Merkezi" kurulması kararına açıkçası çok güldüm. Evet bence çok komik. Kıskanacak başka bir şey bulamadınız mı Allah aşkına! Hayır işin komik taraflarından bir de kadın üyelerin çoğunun katılamadığı toplantıyı seçmişler. Bir de avukat olacak bu abiler! Hangi haktan bahsediyoruz?

NE İSTEDİĞİNİZİ BİLEMEDİM
Merak ediyorum erkek oldukları için ne gibi bir haksızlığa uğruyorlarmış bu kişiler... Kadın günlerine katılıp kısır yiyememe ya da kadınlar hamamına girememe hakkı... Hangisi sizi bu kadar haksızlığa uğramış hissettiren sayın avukat abiler! Yoksa evde temizlik yapma, çocuklara bakma hakkı mı istiyorsunuz? Ya da belki karınız tarafından abuk subuk sebeplerle kıskanılıp dövülme hatta öldürülme hakkı istiyorsunuzdur? Boşandığınızda dul muamelesi mi görmeyi arzuluyorsunuz? Bilemedim hangi hakkı istediğinizi... Yani bir insan olarak haksızlığa uğramadığınızı iddia etmiyorum. Her insan haksızlığa uğrayabilir ama koskoca avukatlara bu iki kavram arasındaki farkı anlatacak kişi ben değilim.

BİZİMKİ 'TESCİLLİ HAKSIZLIK'
Keşke kadınlar da cinsiyetlerinden dolayı haksızlığa uğramasalardı da pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyulmasaydı. Siz hukukçu olarak kadın-erkek hakkı diye hakları ayıracağınıza kadın hakları kavramını da ortadan kaldıracak girişimlerde bulunsanız daha iyi olmaz mı? Böylece ortada sadece insan hakları diye bir kavram olur. Kadınlar kadın hakları, kadınlar günü vs. gibi kavramlara bayılmıyorlar çünkü bu tip kavram ve günler bile bizim haksızlığa uğradığımızı tescilliyor. İsterseniz şöyle yapalım kadınların uğradığı tüm haksızlıkları size yönlendirelim sonra da 'erkek hakları' merkezi kurarız ne dersiniz!

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