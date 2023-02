Duygu durum bozuk

Deprem bölgesinden sürekli bir enformasyon akışı var. Şu an hala umutlu haberler geliyor. Bu yüzden hepimiz umuda, mucizelere, sağ çıkacak canlara odaklanmış durumdayız. Umut, sevinç, gurur, öfke, hüzün ve acı! 10 dakika içinde, sıra gözetmeksizin geçiyoruz duygudan duyguya. Üstelik mucizeler, sadece hayatta kalmakla da sınırlı değil. Enkaz altından çıkarılan çocukların ilk sözleri şaşırtıyor. Tok olduğunu söylüyor, kendisine yardım eden birilerinin varlığını anlatıyorlar. Enkaz altından çıkarılıp "ne oluyor burada?" diyorlar, "Siz eve nasıl girdiniz?" diyorlar. Bu cümleler, ilahi gücün çocukları nasıl koruduğunu gösterip, mucizelere bir kez daha inandırıyor bizi.

VEFA VE FEDAKARLIK

Bir yandan da soğuk hava koşullarında aç, susuz, uykusuz şekilde çalışan gerek yurt içinden gönüllü, gerek görevli, gerekse dünyanın pek çok farklı yerinden gelen kurtarma ekiplerinin vefalı ve fedakar çalışmalarının sevincine ortak oluyoruz. Hala pek çok artçının yaşandığı tehlikeli bir bölgede, düşman sandığımız halkların eli uzanıyor omzumuza, daha önce yardıma koştuğumuz milletler, binlerce kilometre uzaktan gelerek ahde vefa gösteriyor. Kurtarma ekiplerinin teknolojileri, insan gücü kadar onlara yardımcı olan can dostların da yürek ısıtan, insanlığa örnek olacak çalışmalarına tanık oluyoruz. Yardımlaşma, dayanışma, tek yürek olma konusundaki kenetlenme ise hepimizin gözlerinden yaşların ister istemez süzülmesine sebep oluyor.

HEPİMİZİ YAKIYOR ATEŞ

Tabii çok acı haberler de alıyoruz. Maalesef ki kayıp bilançosu, sadece bir sayıdan ibaret değil. Her sayının ardında bir hikaye gizli. Aileler, öğrenciler, bebekler, anneler, babalar yitirildi. Çocuklar öksüzyetim kaldı. Anne, babalar evlat acısıyla sınandı ve maalesef hala sınanıyor. "Ateş düştüğü yeri yakar" diyorlar ama bu kez ateşin düştüğü yer de, yaktığı alan da çok geniş. Teyzemiz, dayımız, kuzenimiz, çocukluğumuz, anılarımız, takım arkadaşımız, takım arkadaşımızın yakınları, çok sevdiğimiz bir ünlünün ailesi, takip ettiğimiz bir fenomen, komşumuz, komşumuzun akrabası, öğrencimiz, öğretmenimiz, doktorumuz var enkaz altında... Her aileye, her bireye bir noktadan değiyor ateş. Tüm ülke olarak yanıyoruz.