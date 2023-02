Canım sağ olsun diyebilmek

Ülke büyük bir felaketle baş etmeye çalışıyor. İnsanlar canlarını, mallarını, anılarını, akrabalarını, sevdiklerini yitirdi...

Hala da korku içinde yaşıyorlar. Sıcacık pijamalarını giyip yorganlarını burunlarına kadar çekip yarın sabah yapacakları kahvaltının ya da ilk kez buluşacakları sevgilinin hayaliyle tatlı bir uykuya dalmışlardı. Sabah uyandıklarında ise ne bir yatakları, ne kalktıklarında giyecek giysileri ne da kahvaltı edecekleri bir mutfak kaldı.Belki o yıkılan evlerden bazıları için miras kavgası vardı aralarında. Ya da bir ev sahibi, kiracısına çıkması için baskı yapıyor, onu huzursuz ediyordu. Oysa ki bugün dışarıdan gelecek bir kap yemeği bekliyorlar belki aynı çadırda yan yana.

NEDİR BU ÖFKE?

Ama açgözlü insanların hırsı ve nefsine hiçbir acı engel olamıyor. Bugün ve dünkü 3. sayfa manşetimizin konusu cinayet! Dünkü haber yan baktın kavgası, bugünkü ise eski sevgilisinden intikam almak isteyen bir kişinin kıydığı canlar. Bir başka haberde ise eşi akrabalarıyla görüşmüyor diye kendini bıçaklayan bir kişinin hikayesi... Her gün bunun gibi daha onlarcası yüzlercesi, binlercesi... Nedir insanoğlunun bu öfkesi, neyi paylaşamıyoruz.

Neden bu can alma arzusu? Pandemi yaşadık yine bitmedi cinayetler, deprem yaşadık hala can almaya devam. Hem de ne uğruna?

VAKİT KALMADI

Bunca acının içinde hala dünyevi dertlerden arınamadıysak bizi ne getirecek kendimize? Sevgiline bakmış olması bir insanı canından etmeye yeter mi? Bırak sevmiyorsa sevmesin. Aldattıysa kendi cehenneminde boğulsun. Sen kendi cennetini yarat. Sev, sevil, kurtar..."O iş öyle olmuyor" dediğinizi duyar gibiyim. Evet gerçekten de o iş öyle olmuyor. Ne kadar acı yaşasak da içimizdeki öfke denen vahşiyi bir türlü dizginleyemiyoruz. Buna ben de dahilim. Hala birilerine, kızıyor, hala birilerine darılıyor hala "ama bana şunu dedi" diye kafaya takıp öfkeleniyoruz.

Oysa ki şu anda tek önceliğimiz 'anı yaşamak' olmalı... Sevdiklerimize biraz daha fazla sarılmak, yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yarına bırakmamak olmalı.

Biraz daha fazla malım olsun, "Her şey benim olsun" değil, "Canım sağ olsun, sevdiklerim var olsun" olmalı!