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Göbeklitepe’nin düşündürdükleri BURCU ILGIN

Göbeklitepe’nin düşündürdükleri

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.02.2023, 00:00

Dünya döndükçe zaman ileri akıyor sanıyoruz ya, büyük ihtimalle yanılıyoruz. İnsanlığın doğrusal bir çizgide ileriye doğru gittiğini düşünüyoruz.
Bilimde, sanatta, mimaride, felsefede, kültürde... Oysa bunun ne kadar yanlış bir varsayım olduğunu gösteren pek çok işaret var. Mısır piramitleri, Maya uygarlığı bu konuda kafamızı karıştıran önemli birer veri... Hatta öyle şaşırtıcılar ki onları insanların değil uzaylıların yapmış olduğuna dair pek çok tez var.

SİNAN DA MI UZAYLI?
Hadi onları uzaylılar yaptı. Peki daha yakın tarihe gelelim... Mimar Sinan!
Ustalık eserim dediği Selimiye Camisi'ni 80 yaşında yapan Mimar Sinan'ın o günün şartlarında nasıl bir matematik ve mühendislik kullandığı hala gizem olarak lanse ediliyor. Mimar Sinan'ın depreme dayanıklı binalar yapma konusunda kullandığı kelepçe ve ray sistemi gibi teknikler bugün bile geçerliliğini koruyor.

AFET BÜYÜK AMA!
Tekrar daha eskilere dönelim. Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe, 6 Şubat depreminden sonra ilk kez incelenmiş.
Hasar tespit çalışması yapmaya giden ekiplerin raporuna göre, Göbeklitepe, 'T biçimli yapılar dahil' depremden önce nasılsa sonra da o halde bulunmuş.
Yani hiçbir zarar görmemiş.
Evet çok büyük bir afet yaşadık. Ancak, bu veriler bize gösteriyor ki, insanoğlu 12 bin yıl önce de mühendislik zekasını kullanabilmiş. O döneme göre bunlar mucize olarak görülüyor ya, bence her bilginin el altında olduğu, her imkanın bulunduğu, teknolojinin en ileri seviyesine geldiğimizi düşündüğümüz bu çağda depremde yıkılan ev yapabilmek de bu çağın paradoksu galiba!

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