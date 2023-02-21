Dolandırıcının vicdanlısı!

İyilik ve kötülüğün, ışık ve gölge gibi insanın özünde birlikte bulunduğunu daha önce de birçok olayda görmüştük.

Sosyal medyada gezen bir paylaşım, bunun somut örneği niteliğinde. Ayrıca bu örnek, bir insanın saf kötü ya da saf iyi olmayabileceğinin de kanıtı gibi...

DİKKATLİ OLUN UYARISI!

Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip, uyarıyor. Yine iddiaya göre Elazığ'da bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başlıyor. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, "Hocam biz dolandırıcıyız.

Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın.

Havale ve EFT ile sakın para atmayın.

Allah'a emanet olun" yazıyor. Üstüne bir de dolandırıcı güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyarıyor.

DOĞRU ADRESE YÖNLENDİRME

Depremzedeyi dolandıramayan vicdanın, normal insanı nasıl dolandırabileceğini merak ediyoruz. Sanırım normal şartlarda dolandırdığı kişinin yaşadığı mağduriyetlerden haberdar olmayan bu dolandırıcı, vicdanıyla hesaplaşmıyor.

Çünkü belki de dolandırdığı kişilerin dolandırılmayı hak ettiğini düşünüyor. Ancak burada olduğu gibi bildiği bir acının üstüne bir tuğla da o koymak istemiyor. Kendisini ifşa ettiği gibi bir de başka dolandırıcılardan korumak için doğru adresleri ve yapması gerekenleri de anlatıyor.

SMA hastası çocukların kumbarasını çalanlar, yardım TIR'larını soyanlar, ihtiyaca yönelik ürünlerin fiyatını artıranları düşündükçe bu fotoğraf bana, "Allah düşmanın da vicdanlısını versin" dedirtiyor.