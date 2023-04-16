Festival gibisin katılmak istiyorum!

Festivaller turizmin itici güçlerinden biri... Rio Karnavalı, Venedik Karnavalı, İspanya'da La Tomatina (domates savaşları), Hindistan'da Holi Fest (Herkesin birbirine renkli boyalar fırlattığı)...

Aklıma ilk gelen festivaller. Bu festivaller tüm dünyadan turistleri ülkeye çekiyor.

Festivaller aslında sadece eğlence aracı değil, kültürün, yaşam biçiminin, hatta dini ritüellerin sunumu.

Festivaller için genellikle de bahar ayları seçilir. Çünkü bahar yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilir. Ülkemizde pek çok bahar festivali var. En yaygın kutlananlar arasında Hıdırellez tam bir festival özelliği taşır. Çünkü dini ve geleneksel kültür öğelerinin hepsini içerir.

ÇEŞME'DE SEZON AÇILIŞI

Festival demişken Alaçatı Ot Festivali'nden bahsetmezsek olmaz. Bayramdan hemen sonra başlayacak festival, artık İzmir ve Çeşme için tatil sezonunun da açılışı olarak kabul ediliyor. Ege'nin kültürel değerlerine vurgu yapan festivalde, öne çıkan tema mutfak ve yeme içme olsa da Ege'nin çiçekleri, yaşam kültürü, geçmişi geleceği bu festivalde birleşiyor. Alaçatı Ot Festivali henüz uluslararası olmasa da İzmir ve Türkiye için çok önemli.

Tabii ki turizmciler için önemi bir başka... Yıllardır sezonu 12 aya uzatılmaya çalışılsa da iklim koşullarından ve yerli turistin gözdesi olduğundan hep okulların tatil sezonuyla kısıtlanan Çeşme esnafı için bir nefes alma aralığı, bir umut ışığı oluyor.

Ayrıca Çeşme'nin baharı da bir başka güzel. Bu festival bayram sonrası hepimize iyi gelecek. Ajandanızda Çeşme'nin bu cıvıl cıvıl günlerine yer açmanızı öneririm.