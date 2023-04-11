Kanadı kırık kahramanlar

Ben nedense hiç, bir annenin çocuğuna bilerek ve isteyerek zarar verebileceğine inanmam.

Herkesin anneyi suçladığı, lanetler yağdırdığı haberlerde ben hep anneyi savunurum. Kesin hastadır! Yoksa böyle bir şeyi yapmaz, yapamaz! Çünkü bir anne olarak çocuğuna zarar vermenin imkansızlığını bilirim. Akıl sağlığı yerinde, baskı ve korku altında olmayan bir annenin istese de bunu yapamayacağına inanırım. Ya da inanmak isterim.



UYUYOR SANIYORDUM!

Yine böyle haberlerden biri çıktı karşıma...

Adana'da 30 yaşındaki bir anne anahtarını evde unuttuğu gerekçesiyle itfaiye çağırıyor. Kapıyı açan itfaiyeciler, evden gelen kötü kokudan şüphelenip eve giriyor ve hareketsiz yatan 2 aylık bir bebek görüyorlar. Kadının cevabı ise akıllara durgunluk verecek cinsten...

"Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık.

Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum!" Anne hemen tutuklanıyor, baba ise ortalıkta yok. Kayıp...



İÇ SES: GÖRDÜN MÜ BAK!

Haberin devamında annenin uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu öğreniyoruz. Benim anne savunma mekanizması, "Hah işte gördün mü bak!" diyor içten... Annelik öyle bir duygu ki, kendi sağlığınıza zarar verdiğini bildiğiniz halde yapmaya devam ettiklerinizi, anne olacağınızı öğrendikten sonra birden terk ediveriyorsunuz. Mesela sigara gibi... E, o zaman bu anne niçin uyuşturucuya devam etti diye sorgulayabilirsiniz...

Ben yine normal şartlarda yaşayan, sağlıklı ve bağımlılıkla mücadele edebilecek kadar sağlam insanlardan bahsediyorum. Ayrıca bağımlılık tek başına bile bir hastalık ve bundan kurtulmak öyle kolay bir şey değil.

Hamileyken sigarayı bile bırakamamış insanlar da tanıyorum.



LANETLEMEK YA DA ÇÖZÜM

Şimdi bu haberi okuyan herkes bebeğin kaderine ağlayıp, anneye lanetler savururken ben, "Keşke bu annenin bağımlılıktan kurtulması için bir şeyler yapılabilseydi" diye düşünüyorum.

Önce anneleri kurtarmazsak bebekleri kurtaramayız. Nereye kadar bu kişilerin elinden çocuk alınabilir ya da onları lanetlemek ne kadar işe yarar ve çözüm sunar. Sonuçta anne de bir insandır ve bazı kadınların, onu kahraman yapacak 'kanatları' kırıktır.

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