Ev alma komşu al demiş atalarımız!

Peki komşuluk neden bu kadar önemli? Çünkü en zor anımızda da en mutlu anlarımızda da kapısını ilk önce çalabileceğimiz kişilerdir de ondan. Un biter, saat kaç olursa olsun bir fincanla çalarsınız zili... Mutlu haberi anlatma ihtiyacınızı en önce giderebileceğiniz adrestir komşu... Geç kalırsınız çocuğa göz kulak olmasını tembihlersiniz, tatile giderken çiçeklere su, kediye mamasını veriver diyebildiğiniz acil yardım servisidir. Ne kadar çok akrabanız, eşiniz dostunuz olursa olsun hastalandığınızda sizi acile komşu götürür, ambulansı komşu çağırır.

Bir iki gün sesiniz çıkmasa, "Ne oldu ki bunlara" deyip kapıyı çalan yine komşudur.

Hele yaşlıysanız ve tek başınıza yaşıyorsanız komşunun külüne daha çok muhtaçsınızdır.

Komşunun çocuğunu gönderirsiniz bakkala, fatura, vs gibi pek çok işi yaptırırsınız ve komşunuz sizden hiçbir karşılık beklemez.

Daha doğrusu beklemezdi!



ÜÇÜNCÜ MEVSİMİN SONUNDA

Bütün bunlar bazı mahallelerde devam etse de büyükşehirlerir kaosunda maziye karıştı. Karşı dairenin göz göre göre soyulduğu ve kimsenin siz ne yapıyorsunuz demediği haberleri son zamanlarda daha çok duyar hale geldik. Amaaa, Aydın'ın Nazilli gibi nispeten küçük bir ilçede yaşanan olay 'pes' dedirtti. Nazilli'de yalnız yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Şaban Adıgüzel öldükten tam 8 ay sonra evinde ölü bulunmuş. Komşuları fark edene kadar Adıgüzel'in evde sadece iskeleti kalmış. Koskoca 8 ay, 3. mevsimin sonunda ise yine adamcağızı merak ettiklerinden değil evinden sesler gelmesi üzerine polise gitmiş komşular! Öyle görünüyor ki Şaban Adıgüzel'den önce komşuluk ölmüş Nazilli'de!

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