İzmir’in kana ihtiyacı var

Sosyal medya pek çok konuda eleştirilse de çoğu zaman önemli bir görev üstleniyor.

Yardımlaşma, birlik olma konusunda en hızlı buluşulan platform..

Benim lise yıllarımda ise internet henüz hayatımıza yeni girmiş ancak pek fazla yaygınlaşmamıştı. O dönem sosyal medyanın görevini radyo ve televizyonlar yerine getiriyordu ama onlara ulaşmak da öyle kolay değildi.

Mesela kan ihtiyacı anonsları radyoların göreviydi. Çünkü televizyon daha ulaşılamaz bir konumdaydı.

STOKLAR TÜKENİYOR

Radyoda birden müzik kesilir "Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. İlgilenenlerin hastaneye başvurması rica olunur" anonsu tekrarlanırdı.

Ben bu anonslara hiç dayanamaz, annem ve babamın 'senden kan almazlar' demesine aldırmadan ısrar kıyamet hastaneye koştururdum. Evet benden kal almıyorlar. Kaç kez kan vermek için başvurdumsa da geri döndüm.

Hatta en son kök hücre için başvurdum Kızılay'a yine almadılar. Çünkü ben çocukken ileri düzeyde anemi geçiren ve zaman zaman kansızlıkla boğuşan biriyim.

Peki şimdi ben bunları neden anlattım.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, İzmir'de kan stoklarının bitmek üzere olduğunu söyledi de ondan.

HAYATİ BİR BAĞIŞ

Yazın şehrin boşalması sebebiyle kan bağışlarının azaldığını söyleyen Dolaş'ın mesajını iletiyorum...

"Okulların ve üniversitelerin kapanması, yaşadığımız sıcak havaların etkisi ve sonrasında geçirdiğimiz Kurban Bayramı tatili nedeniyle kan stoklarımızda ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Kaynağı yalnızca insan olan hayati ilaç kanın temini konusunda sizlerin desteğine ihtiyaç vardır. Bu sayede lösemili bir çocuğun, doğum yapmış bir annenin ve trafik kazası geçirmiş bir insanın hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz.

Günlük olarak Ege Bölgesi'ndeki ekipleri; kanver.org, 168 ve @kizilayegebolgekanmerkezi'nden paylaşarak 18-65 yaş aralığındaki siz değerli bağışçılarımızı kan bağışı noktalarına davet ediyoruz" Kendime yetmeyen kanımı bağışlama girişimlerim hep sonuçsuz kaldı. Ama sizin böyle bir sorununuz yoksa bırakın işi gücü kana ihtiyacı olanların yardımına koşun!