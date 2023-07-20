Kadınlar ne zaman anne olsun?

Bilim insanları bu kez de kadınların ne zaman anne olması gerektiği konusuna el atmış ve en güvenli yaş aralığının 23-32 olduğunu tespit etmişler. Macaristan'ın Semmelweis Üniversitesi'nden bilim insanları 1980 ile 2009 yılları arasında doğum yapmış 31 bin 128 kadının verilerini, anne yaşı ile bebeklerde genetik olmayan doğum anomalileri arasındaki ilişki bağlamında incelediği araştırmanın sonuçlarına değinelim. Sonra da kadınlar için bu yaş aralığının ne anlama geldiğine...

EHLİYET SINAVINI GEÇEMEZ

Araştırmada annenin yaşı arttıkça bebeklerde down sendromu, kalp hastalığı, dudak ve damak yarığı gibi durumların yaşanma ihtimalinin arttığı ortaya çıkmış. Dudak ve damak yarığı görülme riski genç yaşta doğum yapan annelerin bebeklerinde yüzde 9 olarak tespit edilirken, 32 yaş üstü gebeliklerde ise bu riskin yüzde 45 oranında olduğu ifade edilmiş. Bir anne adayının kulağına çok korkunç gelecek sonuçlar.

Fakat 23, üniversite eğitimi almış bir bireyin iş hayatına bir ucundan girmeye çalıştığı yaş aralığı. Sağlık açısından doğru yaş olabilir ama henüz kendi hayatını tam olarak kuramamış bir kadının dünyaya getirdiği bebeğin sorumluğunu alması da büyük bir risk! Hep diyoruz ya "Anne baba olmak da ehliyete bağlansın" diye... İşte bu yaştaki biri günümüzde o ehliyet sınavını geçemez.

Kızlar, eğer fiziken sağlıklı olduğu kadar, ruhen de sağlıklı bir evlat istiyorsanız siz, siz olun sağlıklı doğum yaşının tavan sınırını hedefleyin. Güvenli aralığı geçtiyseniz de üzülmeyin. Çünkü her açıdan sağlıklı anne, sağlıklı çocuk demek!