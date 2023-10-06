Turistlere otobüsle gezme kolaylığı

Eskiden yurt dışına gitmek büyük lükstü. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildi. Fakat uçak biletlerinin ulaşılabilir olmasıyla gezginlerin sayısı da arttı. Ancak sadece uçak biletleri değil, artık otobüsler de işin içinde. Avrupa'nın tamamını gezmek için Avrupa'da uygun bir uçak bileti yakalamanız yeterli gidiş ve dönüş biletlerinizi ayarladıktan sonra uluslararası otobüs ağları sayesinde neredeyse tüm kıtayı kendi başınıza gezebilirsiniz.

Aynı durum ülkemize gelen yabancı turistler için de geçerli. Bugüne kadar yabancı turistlerin dil bariyeri ve yerli otobüs firmalarına ulaşmakta yaşadıkları zorluklar nedeniyle Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat tercihlerinde otobüs seçeneği hep arka sıralarda yer alıyordu. Artık onlar da sadece İstanbul, Antalya, Kapadokya gibi şehirlerle sınırlı kalmıyor. Çünkü otobüs şirketleri uluslararası ağa katıldı. 400'e yakın otobüs firmasının seferlerinin listelediği bir web platformu 14 dil seçeneği ve 33 farklı para biriminde ödeme yapma opsiyonu sunuyor. Kendi dil ve para biriminde seyahat bileti araması yapma imkânına kavuşan turistler ve Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular da bu sayede şehirlerarası yolculuklarında otobüs seçeneğini çok daha sık bir şekilde değerlendirmeye başlamış.

EN ÇOK RUSLAR KULLANIYOR

Türkiye'ye gelen yabancı turistler arasında en fazla otobüs bileti alan ülke vatandaşları sıralamasında ilk sırada Ruslar yer alıyormuş. Onları Almanya, Azerbaycan, İran, Irak, Kazakistan ve Bulgaristan vatandaşları izliyor. İngiltere ve Fransa uyruklu turistler, şimdilik Türkiye içinde farklı şehirleri ziyaret etmek yerine ağırlıklı olarak tek bir şehri ziyaret edip ülkelerine geri dönüyor. Körfez bölgelerinden ülkemize gelen Arap turistler ise Türkiye içi seyahatlerinde uçak ve özel transferi tercih etmeye devam ediyormuş. Bence diğerlerinin tercih etmeme sebebi henüz keşfetmemiş olmaları. Otobüs firmalarının bu yeni girişimi turizme büyük katkı sunacak.