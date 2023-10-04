İyi örnek Neptün Hanım’a bravo

Parası olup da harcamaktan çekinen varyemezleri yazmıştım. Fakat bu yazdıklarım tüketim çılgınlığıyla ya da görgüsüzlükle karıştırılmasın. Mesela düğünler tüketim çılgınlığının zirveye çıktığı dönemlerdir.

"Zaten hayatımda bir kez olacak" diye abartmanın sınırlarını aşarız. Son zamanlarda nikahta ayrı, törende ayrı, after party'de ayrı gelinlik giyme modası var mesela... Zaten 3, en fazla 7-8 saat sürecek törenler silsilesinde sürekli elbise (gelinlik) değiştirmek öncelikle çok yorucu.

Maddi olarak gereksizliğini saymıyorum bile. Ailede de bir telaş... E gelin, 2/3 gelinlik giyer de kayınvalide durur mu? Kayınvalide giyer de görümce geri kalır mı? E görümce giydiyse onun en yakın arkadaşı da ona eşlik etmek zorunda... Yeğenler, kuzenler de işin içine girince liste uzar da uzar. Bir de tabii sadece düğün değil, kız isteme, söz, nişan gibi yine abartmaya elverişli törenleri de geride bırakıldığını düşünürsek daha evlenmeden masraflar derin yaralar açmıştır. Belki de olmayan paralar harcanmış borç içinde bir aile kurulmuştur.

Neyse konu çok başka bir yere gitmeden toparlamak gerekirse, Neptün Soyer'e gelmek istiyorum...

2020

'EL ALEM NE DER/' DEMEMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Neptün Soyer kızları Duygu'yu evlendirdi. Neptün Hanım şu anda İzmir'in First Lady'si ve sürekli davetlere katılıp fotoğraf veriyor. Göz önünde ve basının ilgi odağı bir isim...

Ama biricik kızının düğününde 3 yıl önce giydiği elbiseyi giymekten çekinmemiş.

2023

Neptün Hanım, kızının 3500 davetlinin ve pek çok basın mensubunun katıldığı düğününde, 2020 yılındaki 9 Eylül resepsiyonunda giydiği elbiseyi tercih etmiş. Sıfır atık, karbon ayak izi, enerji tasarrufu gibi çevreye duyarlı olmamız gereken bir dönemde kızımın düğünü deyip yeni bir elbise diktirmektense 3 yıl önceki elbiseyi giymekten çekinmediği, "el alem ne der" kafasıyla hareket etmediği için ben Neptün Hanım'ı kutluyorum.