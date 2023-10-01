Yapmalı mı yapmamalı mı?

Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları pek çok araştırma yapıyor. Bu araştırmaların bazıları büyük ilgi çekiyor ve haber olarak yayınlanıyor. Gel gelelim bir başka zaman diliminde, bir başka ülkenin bilim insanları tarafından yapılan araştırma bu ilgi çekici konunun sonucunda bambaşka bir sonuç çıkarmış olabiliyor ve o da aynı derecede ilgi çektiği için haber oluyor.

DEMANS RİSKİ DÜŞÜK

Tabii biz insanlar, balık hafızalı olduğumuz için bir süre sonra unutup iki sonuca da şaşırmayı başarabiliyoruz. Bir örnek, geçtiğimiz günlerde Kanadalı uzmanlar, bir kadının hayatı boyunca östrojene daha fazla maruz kalmasının daha sağlıklı bir beyne yol açabileceğini keşfederek bundan şöyle bir sonuç çıkarmışlar: Birden fazla çocuğu olan kadınların östrojene daha fazla maruz kalmaları nedeniyle demans riskleri daha düşük!

ALZHEIMER TEHLİKESİ

Şimdi de 2018 yılına gidiyoruz ve karşımıza Güney Kore ve Yunanistan'da yapılan bir araştırma çıkıyor. Araştırmanın sonucu ne diyor biliyor musunuz? Ne kadar çocuk, o kadar Alzheimer. Bu araştırmaların dayandırıldığı bir sürü bir sürü nedenler, niçinler de habere eklenmiş.

Şimdi bu iki araştırmanın sonuçlarını karşılaştırırsak çok çocuk yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Çocuk sayısını uzmanların yaptığı araştırmalara göre belirlemek gibi bir niyetiniz varsa bir daha düşünün derim! Bu arada Alzheimer'ı bunamayı bilmem ama her çocuğun ömürden bir miktar törpülediğine eminim!