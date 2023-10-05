Komşulara güven kalmamış!

Şehir yaşantısında pek çoğumuz bir mahalleyi hatta bir köyü barındırabilecek sitelerde yaşıyoruz.

Ancak hangimiz yan komşusu hariç aynı apartmanda oturduğumuz insanları tanıyoruz?

Hadi tanısak bile kaç tanesinin evine girmişizdir? Ben 14 yıldır aynı apartmanda oturuyorum.

17 daireden en fazla 5 ailenin evine girmişimdir. O da daha çok pandemi döneminde!

Tek çatının altında yaşayan kişiler olarak daha çok görüşmemiz gerekirken mahalle düzeni bir türlü oluşmuyor apartmanlarda.

Tabii ki kalabalık, göç, kişilerin çalışıyor olması ve dijitalleşme gibi faktörlerin etkisi büyük.

GİDİP GELME AZALMIŞ!

Bir araştırma şirketinin 2 bin 562 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmanın sonucu, komşuluk konusunda geldiğimiz noktayı görmek açısından önemli şeyler söylüyor. Araştırmada, Türk halkının yüzde 42,8'i komşularıyla pek gidip gelmediğini belirtirken yüzde 27,4'ü komşusuna hiç güvenmediğini söylemiş.

Araştırmada komşuya duyulan güvenin cinsiyetlere göre de farklılık gösterdiği görülüyor.

2023 yılı verilerine göre kadınların yüzde 21,6'sı komşusuna hiç güvenmediğini, yüzde 3,9'u her koşulda güvendiğini ifade ediyor. Erkeklerin ise yüzde 32,7'si hiç güvenmediğini, yüzde 9,9'u ise her koşulda güvendiğini belirtiyor. Komşuya duyulan güven durumu yaş gruplarına göre incelendiğinde "Hiç güvenmem" diyenlere ait en yüksek oran yüzde 39 ile 55 yaş ve üzerine ait durumda.

AYNI ÇATI ALTINDAYIZ

Araştırma ne söylerse söylesin komşuluk ilişkileri çok önemli. Başınıza bir şey gelse ailenize ya da akrabalarınıza ulaşana kadar ilk kapısını çalacağınız kişi komşunuz. Siz yine de komşularınızla ilişkilerinizi sıcak tutun. Ne de olsa aynı çatının altında uyuyorsunuz.