Bedeli hep halk ödüyor

Kanlı savaş tüm hızıyla sürerken, çocuklar ve masum siviller ölmeye devam ediyor. Gözü dönmüş İsrail devleti ve başındaki isim, her gün yeni bir katliama ve savaş suçuna imza atıyor. Tüm bunlar yaşanırken bir başka masum kesim de bu şiddetten nasibini alıyor. Bu kişiler ise savaşa destek vermeyen, Netenyahu'ya tepki gösteren Yahudiler... İsrail'de ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudiler, sadece ırklarından ve dinlerinden dolayı bu savaştan sorumlu tutuluyorlar. Hemen her gün Yahudi bir sanatçının (müzisyen, edebiyatçı, sinemacı vs...) kendini açıklamak için gösterdiği çabaya şahit oluyoruz. Kendilerini bu şiddetin dışında tutmak istemelerini anlıyorum. İyi de yapıyorlar! Birini sadece o ülkenin, o dinin mensubu diye suçlamak aynı oranda olmasa da kötülüktür. Aslında kendi halkının bile onları desteklemediğinin farkında olan İsrail hükümeti, büyük itibar kaybına uğradığını biliyor.

YİNE AYNI BAHANE!

Tek sığındıkları yalan ise "Hamas militanlarının sivil halkın arasına karıştığı"... Aslında bu, onların sürekli başvurdukları bir yöntem. Örneğin, Mescidi Aksa'ya yaptıkları Cuma namazı baskınlarında da aynı yalanı kullanıyor İsrail hükümeti. Kendi halkını nasıl kandırdığını Kudüs'e gittiğimde bizzat onların ağzından dinledim. "Militanları saklıyorlar, polis bu yüzden camiye saldırıyor" diyorlardı. Şimdi de yine "Hamas hastane ve okullarda gizleniyor" bahanesinin ardına saklanıyorlar. Savaşın kazananı olmaz. Bedelini hep halk öder. Filistin halkı zaten canıyla ödüyor. Yahudiler ise tarihte olduğu gibi yine sevilmemekle, yine dışlanmakla...