HPV aşısı ile ilgili müjdeli haber yolda

Rahim ağzı kanseri dünyada en sık görülen kanserler arasında. Dünyada her iki dakika da bir kadın rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu kanser türünün en büyük sebebi ise HPV yani (Human Papilloma Virus). Bu virüs erkeklerde ise penis, scrotum (testis), makat (anal) ve ağız kanserleri gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Erkeklerde anal kanserlerin yüzde 80- 85'i, penis kanserlerinin ise yüzde 50'ye yakınının HPV ile ilişkili olduğu biliniyor.

Virüs kaynaklı bir kanser olduğu için de aşılamayla korunmak mümkün.



BİR AİLE İÇİN 20 BİN TL

Şu anda Türkiye'de maalesef ki aşı takviminde değil. Yine maalesef ki çok pahalı bir aşı ve 9-14 (14 yaş dahil) yaş arası 2 doz, 14-26 (26 yaş dahil) yaş arası ise 3 doz yapılması öneriliyor. Bu da demek oluyor ki evde 3 kadın ve 26 yaşın altında bir erkek varsa, en az iki doz olduğunu varsayarsak tanesi 3000 TL'den 20 bin TL'yi geçiyor. Ve tekrar maalesef ki bu yüzden birçok kişi bu aşıyı yaptırmıyor, yaptıramıyor.



YOK YAKINDA OLACAK

Ancak müjdeli haber yolda. Geçen yıl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HPV aşısının ücretsiz olmasıyla ilgili çalışma yapıldığını, hatta yerli aşı üretilebileceğini duyurmuştu ama uzun süredir bu konuyla ilgili bir açıklama gelmiyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde kızlara yaptırmak için eczacı bir tanıdığıma aşı ısmarladım.

Onların sistemine aşının ücretsiz yapılacağıyla ilgili bir bilgi düştüğünü, henüz detaylarının belli olmadığını, bu yüzden biraz beklememi söyledi. Yani aşı ile ilgili bir gelişme olmadığını düşünenler yanılıyor. Bu bilgi eczacılara kadar ulaştıysa uygulamanın başlaması çok yakın demektir. Şimdi HPV aşısı ile ilgi merak edilen bazı noktaları açıklayalım...



HEM ERKEK HEM KADIN

● Rahim ağzı kanserine karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan HPV aşısı 9 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabiliyor. Erkeklerde ise 26 yaşına kadar uygulanabiliyor.

9-26 yaş aralığında olan bütün erkekler HPV aşısı yaptırabiliyor.

● HPV bulaşı olan kişilere de HPV aşısı yapılabiliyor. Çünkü HPV virüsü vücuduna girmiş olsa bile aşısının yarattığı bağışıklık, hastalığı geçiren kişilere göre daha yüksek oluyor. HPV aşısının bağışıklığı yaklaşık 25 yıl devam ediyor.



HASTALIĞI GEÇİRSE DE RİSKLİ

● HPV tedavisi olan kişiler tekrar HPV virüsü bulaşı olabiliyor. İhtimal çok düşük olsa da tekrar HPV virüsüne yakalanmaya renfeksiyon deniyor.

● HPV aşısının gebelik döneminde uygulanması tavsiye edilmiyor ancak emzirme döneminde güvenli.

● Dünyada kullanılan en güvenli aşı olduğu kabul edilen HPV aşısının tıbbı çalışmalarda ciddi bir yan etkisi tespit edilmemiş.

Sadece ciltte ağrı, kızarıklık, şişlik gibi kısa süreli yan etkiler görülebiliyor.



YÜZDE 80 KORUYOR

● Aşıyı rutin olarak yaptıran ülkelerde rahim ağzı kanserinin yüzde 80 oranlarında azalması HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı koruduğunu gösteriyor.

● 4 tip virüse karşı aşı yaptıranlar 9 tip virüse karşı koruma sağlayan yeni aşıyı yaptırabilirler. Ancak 9'lu aşının uygulaması dünyada da çok yeni olduğu için bu konudaki çalışmalar tam olarak tamamlanmamış.

● HPV bulaşı olan kişiler de HPV aşısı yaptırabileceği için aşı öncesi tarama yaptırmaya gerek yok.

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