Geleceğin zombileri hikikomoriler olabilir mi?

Yine, yeni bir sendrom...

Hikikomori...

Japonlardan bahsederken hep bir "adamlar yapıyor abi" kelimesi kullanırız... Fazla teknolojik olmaları ile ilgilidir bu söylem. Ama işte fazla dijital ilerleme bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bu yüzden de bu sendrom Japonya'dan türemiş.

Hikikomori ise içeri çekilme, hapsedilmiş olma durumlarını ifade eden Japonca bir kelime! Bir Türk profesör yeni sendromun çocukları ve dolayısı ile geleceğin yetişkinlerini nasıl etkileyeceğinden bahsetmiş. Sayılar endişe verici. 2 bin 300 çocuk üzerinde yapılan araştırmada yüzde 28 gibi yüksek bir rakamın bu sendroma maruz kaldığı görülmüş.



İLETİŞİMİ KESECEKLER

Prof. Dr. Tuncay Dilce, "Hikokomori, Japonya'da özellikle kendilerini dijital nesne kullanımına bağlı olarak izole eden ve benlik algılarında birtakım sıkıntılar yaşayan çocukların durumunu ifade eden bir kavram. Bu sendroma göre, sosyal izolasyon ve benlik algısında ciddi anlamda bir sorun yaşandığı yönünde bulgulara ulaştık. Çocuklar genelde videolu oyunlar oynayarak, odalarında vakit geçiriyor. Dış dünyadan zevk alamama gibi davranışlara yöneliyorlar. Bu olayın yaşam boyu devam etme riski var; bu tip çocukların arkadaş ve sosyal ilişkisi olmayacak. Çevreyle etkili ve verimli iletişim kurmama, hatta ve hatta iletişimi kesme durumuyla bile karşı karşıya kalabiliriz" dedi. "Yaşam boyu devam etme riski!" Bu da demek oluyor ki geleceğin yetişkinlerinin en az yüzde 20'si iletişim sorunu yaşayacak. İletişim demek yaşam demek. İzole yaşayan bir insan yaşamış ve var olmuş sayılmaz.

Bu da toplumun yüzde 20'sinin yaşayan ölüler olacağını gösteriyor.

Belki de bilimkurgularda bahsedilen zombiler bunlardır.

Gerçek manada yaşayan ölüler ile birlikte yaşamamıza çok az kaldı gibi görünüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın