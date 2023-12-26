Köy kahvesinde babalık dersi

Günümüzde ebeveyn ve çocuk ilişkileri baya bir evrildi. Anne babalar, bilinçli çocuk yetiştireceğim derken biraz dozu fazla kaçırabiliyor.

Bu da çocuk merkezli aile ilişkilerine sebep oluyor. Aslında bu davranışlarda ölçüyü koruyamamamızın sebeplerinden biri de kendi ailemizin ve ondan önceki neslin sevgisini çok belli etmemek üzerine kurduğu ilişkiler. Hele ki babalar, eskiden sadece bir otorite aracı gibi gösterilerek saygı adı altında mesafe koyarmış evlatlarıyla arasına... "Babam asla bizim başımızı okşamazdı ama biz bilirdik onun bizi sevdiğini" diye hep anlatır dedeler, babalar... Bu yüzden de babalar çocuklarıyla ilişkilerini daha çok anne üzerinden kurar pek fazla bağ geliştirmezdi.

DİNLEMEK ZORUNDA KALMAK

Ama bahsettiğim değişim genellikle kentlerde yaşanıyor. Kırsal bölgelerde baba çocuk ilişkisi hala daha çok otorite ve saygı temelli. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir okul müdürü annelere çocuklarıyla nasıl ilişki kuracakları konusunda seminer vermiş. Anneler bu semineri o kadar çok beğenmiş ki, müdürden aynı semineri babalara da vermesini istemişler. Çünkü biliyorlar ki, dinlediklerini kendileri anlatmaya kalksa kimse dinlemeyecek! Okul müdürü de soluğu tüm babaları bir arada bulabileceği köy kahvesinde almış. Ne kadar akıllıca bir hareket... Çünkü biliyor ki okula çağırsa böyle bir seminer var dese kimse gelmez! Gelmek isteyen de toplum baskısından gitmez. Kahveye gelince dinlemek zorunda kalmışlar.

MÜDÜR SAZI ELİNE ALINCA

Sazı eline alan müdür seminerde babaların çocukları ile yaşadığı durumları örnekler ve bilimsel çalışmalarla anlatmaya başlamış. Konuşmasına babaların çocuklara sevgi göstermesinin çocukları çok farklı sorun ve sıkıntılardan koruyacağını anlatarak devam etmiş. Özellikle babaların çocuklara karşı davranışlarına dikkat etmesi gerektiği, çocukların birçok davranışında baba ve annesini model aldığından dem vurarak çocukları diğer çocuklar ile kıyaslamamak gerektiği, çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin önemli olduğu ve çocukları ekranların esiri yapmamak gerektiği ile ilgili açıklamaları bilimsel araştırmalar eşiğinde sıralamış bir bir... Babalar da can kulağıyla dinlemiş.

BAZEN 'İMDAT' DİYEMEZSİN

Eminim ki her babanın kulağında bir parça da olsa bir şeyler kalmıştır. Eminim iyi baba olmanın sadece otoriteyle sağlanamayacağına ikna olmuşlardır ve bundan sonra sevgilerini içlerinden geldiği gibi göstermek konusunda kendilerini kısıtlamazlar. Yardıma ihtiyacı olanlar bazen "imdat" diyemez, onların sessiz çığlıklarını duyup yardımı ayaklarına götürmeniz gerekir. Afyonkarahisar Sandıklı Beştepe Köyü 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz'ı bu tam da bu sebeplerden dolayı ayakta alkışlıyorum.