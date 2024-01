Aydınlık tarafa geçenleriniz bol olsun

Takvimler değişip bir yaş daha yaşlanırken, geleceğin geçmişten bin kat güzel olması temennisi ile karşıladık yeni yılı... Acıyı ve suçu gelin etmişler alan olmamış. Yani hangi şartta olursa olsun acıyı ve suçu kabullenmez kimse!



HAYAT BİR DENGE

Ama hayat bir denge üzerine kurulu...

Adı ister 'ying yang' olsun ister 'tasavvuf'...

Her kültürde, her bilimde, her dinde bunun bir karşılığı var. Geçtiğimiz yılı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Mutlaka bu yıl da acı-tatlı birçok şey yaşayacağız.

Ama acılar, tatlıların farkına varmamızı, kötüler iyileri fark etmemizi sağlayacak.



İKİSİ DE İNSAN

Bugüne iki zıt haberle başladım.

İkisi de hayvan dostlarla ilgiliydi. Konu hayvanlar olsa da ana fikir insan! İnsanın karanlık ve aydınlık tarafı. Bir martıya suni solunum yapan da insan, bir kediyi boynundan iple bağlayıp denize atan da!

Acımadan bebekleri katleden de insan, bir bebek için dünyayı değiştiren de...



KUM TANESİYİZ

Evrende küçücük bir kum tanesiyiz ama kumlar bir araya gelerek kayaları, dağları oluşturur. 'Benim iyiliğim bir işe yaramaz' demeyeceksiniz. Durmadan, yılmadan iyilik yapmaya devam edeceksiniz.

Çünkü kum tanelerinden meydana gelen setler engelleyecek, kötülüğün hızla yayılmasını.

Kötüler hep vardı, iyiler de... Ama iyiler umudunu kaybetmiş, karanlık tarafa geçişler başlamış sanki. Denge biraz şaşmış gibi... Setler yetmiyor kötülüğün taşmasına.



FIRSATI DEĞERLENDİRİN

Umutsuzluk en kötü şey, çünkü umut biterse inanç biter. İnanç biterse her şey biter. İnsanın içindeki aydınlık tarafa inanın ve aydınlığa çekebilecekleriniz olduğunu unutmayın.

Yarını düşünmektense önünüze çıkan en ufak iyilik fırsatını değerlendirin. Gerisi zaten çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir. Bu size de iyi gelecek. Hem kaygılarınızdan kurtulacaksınız hem de sete bir kum tanesi eklediğiniz için kötülüğü istemsizce durduracaksınız.

Bugün içimden bunlar geçti...

Paylaşmak istedim. Aydınlık tarafa geçeceğiniz bir yıl olsun...

