Acısız gel 2024

İşte yılın son gününe geldik.

Bakalım bir yılı nasıl geçirmişiz...

Maalesef ki 2023 bizim için pek de iyi geçmedi.

6 Şubat günü sabaha karşı saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle Hatay'da ciddi şekilde etkili olan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem, Türkiye'de Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedildi. Bu sene dünya için de oldukça zor ve acılıydı.



YİNE SAVAŞ VARDI

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim'de gerekçesiyle İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli operasyon başlattı. Hamas'ın İsrail'e saldırısında 1400 İsrailli hayatını kaybederken, İsrail'in saldırılarında 8 bin 200'ü çocuk olmak üzere 20 bin 424 Filistinli hayatını kaybetti.



DENİZALTI PATLADI

18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik enkazını görüntülemek için dalış yapan Titan adlı denizaltı patladı. Aracın sahibi keşif şirketi OceanGate Expeditions'ın kurucusu ve CEO'su Stockton Rush, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet hayatını kaybetti. 2023, "tarihin en sıcak yılı" ilan edildi. Ortalama küresel sıcaklığın 17,23 derece olarak ölçüldüğü 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak tarihe geçti.



GÜZEL ŞEYLER DE OLDU

Yılın en güzel günlerini ise Filenin Sultanları yaşattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa şampiyonu oldu.

Yaşanan güzel gelişmelerden biri de Yunanistan- Türkiye ilişkilerinin düzelmesi oldu. Maraş depremi, iki ülke ilişkileri için de bir milat oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, gümrük, turizm, spor alanları dahil bir dizi anlaşma ve mutabakat imzalanırken Yunan adalarında Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başladı. 2024'ten beklentimiz, savaşsız, doğal afetsiz, dolayısıyla acısız bir yıl olması...

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