Amatörler büyük balığın peşinde

Geçtiğimiz hafta sonu Eylül ayının en güzel günleri yaşandı İzmir'de... Pırıl pırıl ama yakmayan güneş, teni okşayan ama üşütmeyen bir esinti... Egelilerin deyimiyle 'sarıca yaz'. İşte o iki günlük sarıca yazı, İzmirlilerin çoğu Çeşme'de geçirdi. Ben de "Big Fish Çeşme 2024" için Çeşme'deydim. Orkinos avı turnuvaları Çeşme'nin vazgeçilmezi. Amatör balıkçıların tüm yıl boyunca hazırlandığı 17 kez gerçekleştirilen bu sportif etkinlik, sarıca yaza çok yakıştı.

GÜÇ, SABIR, TAKTİK

"Avlanmanın nesi spor?" diye soranlar için açıklayayım... Öncelikle bu bir ekip işi. Ekibini kuruyor, ortak bir hedef doğrultusunda birlikte mücadele ediyorsun. Güç, sabır, taktik, antrenman... Tüm bunlar göz önüne alındığında spor olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii sırf spor olsun diye de bir canlının hayatı hiçe sayılmaz. Bu noktada da bilinçli olmak ve yaşam hakkına saygı duymak başrolde. İşte bu yüzden "Yakala Bırak Yaşat" mottosuyla düzenlenen bu turnuvaların misyonu büyük. En büyük balığı yakalamak için rekabete giren amatör balıkçılar, "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" felsefesiyle yakaladıkları balıklardan ihtiyaç fazlası olanları ölçüm işlemi sonrasında tekrar ait oldukları yer olan denizlere bırakıyor. Yani insanlar bu işi seviyor ve yapıyorsa, onları kurallarla ve doğru bir bakış açısıyla yönlendirmek çok ama çok önemli. Balıkçılar şunu artık çok iyi biliyor, denizlerde yaşam olduğu sürece yapabilecekleri bu spor için yaşamı koruma görevi en çok onlara düşüyor.