Bunlar hep sıcaktan

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yüksek nemin solunum sistemine olan etkilerinin yanı sıra psikolojik anlamda da tehlikeli olduğunu söyleyip son günlerde şiddet ve cinnet olaylarındaki artışı, yüksek nem ve sıcaklığa bağlamış. Son zamanlarda hastaneye panik ve anksiyete şikayetlerinde başvuruların arttığının altını çizen ve konunun cinnet vakalarına kadar gidebildiğini aktaran Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Nem oranı arttıkça, ciltte buharlaşma yavaşlıyor ve vücut yeterince soğuyamıyor.

Bu da kişilerin nefes almakta zorlanmasına neden oluyor. Yüksek nemin, son dönemde ülkemizde artan şiddet olayları ve cinnet vakalarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz" diyor.



UMUDUMUZSUN KIŞ!

8 yaşında çocuk öldürülüyor, bir baba 4 yavrusunu kurşuna dizip intihar ediyor, zavallı bir kedinin 4 ayağı kesiliyor, bıçaklayanlar, öldürenler ve daha neler neler yaşanıyor. Meğer sebebi sıcak ve nemmiş. Kış yaklaşıyor, bu demek oluyor ki tüm bu şiddetin sonu gelecek. Nemden kurtulan insanlar, insanlığına geri dönecek! İnsanoğlunun bir kabahati yok yani, tek sorun nem ve sıcak! Arkasına sığınacak bir sebep daha bulduğumuza göre hayatımıza devam edebiliriz. Bütün bu kötülükleri yapmamak için alınacak önlemler de şöyle: Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın, ağır sporlardan uzak durun, havaya uygun giyinin, klimayı 22 derecede çalıştırın ve bol bol su tüketin. Ne kolay değil mi şiddeti önlemek!

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