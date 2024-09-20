İnciraltı nasıl kurtulur?

İzmirlinin sahil kaçamağı yaptığı İnciraltı'nın içler acısı halini geçtiğimiz ay gazetemizde gündeme getirmiştik. İşporta tezgahları ve derme çatma balık ekmek teknelerinin çirkin görüntüsünü anlatmıştık. Büyükşehir Belediyesi yapması gerekeni yapmış ve buralarla ilgili yıkım kararı almış. Bu yıkım kararına İnciraltı Balık Ekmek Kooperatifi ismiyle bir araya gelerek kooperatifleşen esnaftan büyük bir tepki gelmiş. Tekneleri yakacakları bir eyleme hazırlandıkları da söylentiler arasında.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK

Tabii ki bizim amacımız insanların ekmeğine mani olmak, onları ekmeğinden etmek değil. O bölgede uygun fiyatlı balık ekmeğe talep var ki balıkçılar bu hizmeti halka sunmuş. Fakat şehrin ortasında, turistik denebilecek bir bölgede öyle derme çatma barakalarda yapılmaz bu iş. Daha önce İstanbul Karaköy'de olduğu gibi belediye ve esnaf işbirliği ile görüntüsüyle göze, fiyatıyla cebe, lezzetiyle damağa hitap eden yeni bir oluşuma kucak açmak mümkün. Bu şekliyle bırakın turizme zarar verip görüntü kirliliği yaratmayı, kentliye ve turiste fayda sağlayacaktır. Hatta buraya sadece balık ekmek yemek için gelenler bile olacaktır. İlla birilerinin üzülmesi gerekmiyor krizi fırsata çevirebiliriz birlikte!