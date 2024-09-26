Joan Miro ayağımıza geldi

İzmir ve sanat deyince akıllara ilk gelen isim Arkas... Şimdiye kadar pek çok sanatçının eserini İzmirlilerle buluşturduğu gibi kendi koleksiyonları da hatırı sayılır büyüklükte... Onları Alsancak'taki ve bu yaz Alaçatı'da açılan sanat merkezlerinde görme şansı bulmak İzmirliler için büyük şans. A

rkas'ın son sergisi ise ünlü Katalan sanatçı Joan Miro'nun 74 tablosunun yer aldığı, "Joan Miro: İmge, Metin, Gösterge"... Bugün İzmirlilerle buluşacak sergi 9 Şubat 2025'e kadar pazartesi günleri dışında her gün ziyaret edilebilecek.

ATATÜRK'ÜN KALDIĞI EV

Arkas'ın sergileri kadar restore ettiği tarihi binalar da hayranlık verici... Restorasyon ile sadece binayı kurtarmakla yetinmeyen aile, geçmişin izlerini de gelecek yüzyıllara taşıyor. Bornova'da içinde Arkas Akademi'yi de barındıran Mattheys Köşkü'nün hikayesi ise başlı başına muhteşem... Ailesinden yadigar köşkte uzun yıllar yaşayan Hortense Wood'un günlüğünün 1 Haziran 1922 tarihli sayfasında şunlar yazıyor: "Mustafa Kemal evime geldi. Yanında İsmet Paşa ve diğer generallerle meşhur Türk kadını Halide Edip vardı... Oturup 15 dakika kadar sohbet ettik... Ardından da üst kata çıktılar. Evet, şu anda İmparatorluğun kaderi evimin üst kısmında yatak odamın önündeki piyanonun yanında, kadife koltuklarda tartışılıyor."