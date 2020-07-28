Son birkaç gündür en fazla karşılaştığım soru bu; altın çok yükseldi, yükselmeye devam eder mi? Altının yükseleceğini tahmin etmek zor değildi.

Ancak böylesine bir ralli yapması ve çok kısa sürede tarihi zirveye ulaşması öngörülmüyordu. 2011 yılında benzer resim vardı karşımızda.

Hiç beklenmedik bir şekilde altın tırmanışa geçmiş ve yıl içinde ons fiyatı 1900 dolarlara çıkmıştı. Sonrası malum... Kademeli olarak aşağı gelmiş ve birkaç yıl sonra 1200 dolarlara kadar inmişti. Acaba bu sefer de uluslararası para sihirbazları aynı filmi vizyona mı koydular?

Senaryoda benzerlik olduğunu inkar etmeyelim. Ama bu defa farklılıklar fazla... Küresel ekonomi krizle boğuşuyor.

Ne hükümetler ne de firmalar nasıl yönetileceği konusunda deneyime sahip değiller.



YÜKSEK OLASILIK FİYATLANIYOR

Aslında kriz ekonomileri tam anlamıyla köşeye sıkıştırmış durumda. Eğer ekonomik gerekçeler yerine sağlık gerekçeleri ve öncelikleri dikkate alınsaydı ekonomik krizden çıkma şekli "V" olabilirdi. Ne yazık ki krizden çıkış pandemi nedeniyle uzayacak ve "U" veya ikinci dalgaya göre "W" şekilde olacak büyük olasılıkla. İşte şimdi altında bu yüksek olasılık fiyatlanıyor.

İkincisi altının fırsat maliyeti çok geriledi. Çünkü reel getiriler negatif sevilere inince altın getiri açısından hem tahvillerin hem de mevduat hesaplarının en uygun ikame enstrümanı oldu.

Şu anda işlem gören gelişmiş ülke tahvillerinin yüzde 80'inin enflasyon sonrası getirileri negatif düzeylerde. Kalanlar da sıfıra yakın. Düşük ekonomik performansları yeniden canlandırmak amacıyla tüm ülkeler elinden geldiğince faiz oranlarını en düşük seviyelerde tutmaya çalışacaklar. Yani altının fırsat maliyetinin neredeyse sıfır olduğu süreç daha uzun...



HİSSE ALIRKEN DİKKATLİ OLUN

Üçüncüsü hisse senetlerinin üzerinde bir süredir köpük oluşması da altının işine geliyor.

Gerçekten hiç bir kriz döneminde rastlamadığımız hızda kayıpları geri aldı borsalar.

Şuraya gelmeye çalışıyorum; hisse senetlerinin önümüzdeki günlerde hız kesecek olması da yarayacak altına. Dördüncüsü portföylerde risklerin artması ve bu artan risklerin dağıtılması (hedging) amacıyla da altın gerekli bir enstrüman haline geliyor. Fon yöneticileri portföylerinde risk düzeyini aşağı çekmek için daha fazla altına yer vermeye başladılar. Beşincisi yukarıda değindiğimiz dört faktörün ortak paydası olan "güvenli liman" faktörü... ABD ve Çin yine rahat durmuyorlar.

Çin'e kızgın ülkeler artıyor.

Japonya bile 57 firmasını Çin'den çıkarmak için 600 milyon doların üzerinde teşvik uygulayacağını söyledi.

Ralli sonrasında kar realizasyonları gelebilir. Lütfen alım zamanlamasında dikkatli olun.

Ama altının önünün açık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.