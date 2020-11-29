Kripto paralar Bitcoin ve altcoin olarak anılıyor. Altcoin altında onlarca kripto para icat edildi ve edilmeye de devam ediyor. Yeni kripto paraların icadı ile de yeni kripto para borsaları kuruyor. Tabii yaygınlaştıkça önemli alternatif yatırım araçları listesinin başlarına tırmanıyor.

Pandemi sonrasında küresel piyasalar mutasyona uğramış alışageldiğimiz kriz sonrası tepkilerin sadece bir kısmını görmüştük.

Altına hızlı gidiş normaldi. Çünkü belirsizliklerin çok arttığı dönemlerde altın güvenli liman misyonu ile her zaman zirveye çıkmıştır. Ancak belirsizliklerin had safhada olduğu bir süreçte en riskli yatırım aracı olan hisse senetlerinin böyle bir ralli yapmalarına tanık olmamıştık.

Dolayısıyla altın ve gelişmiş ülke hisse senetlerinde belli bir doyum noktasına ulaşılmış görünüyor. Tabi bu yükselişlerinin sonuna gelindiği, yönleri bundan sonra aşağı çevirecekleri anlamına gelmiyor. Diğer bir deyişle hem altın hem de hisse senetleri, başta ABD borsaları, henüz ayı piyasasına dönmüş değiller.

Ancak yatırımcılar farklı seçenekleri de gündemlerine aldılar. Aslında gündemlerindeydi sadece zamanlamadan emin olmak istiyorlardı. Gündemlerinde gelişmekte olan ülke hisse senetleri, tahvilleri ve aynı zamanda Bitcoin gibi kripto paralar var. Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı pandemi döneminde negatif ayrıştıkları için 2008 krizinden farklı olarak daha seçici olmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden özellikle kurumsal yatırımcılar kripto paralara olan ilgilerini epey arttırmış durumdalar.



FİYAT OYNAKLIĞI YÜKSEK

Ancak bitcoin gibi kripto paraların ne yazık ki karşılaştırılacak herhangi bir ölçütü bulunmuyor. Sadece bir yıl içindeki fiyat değişim oranı yüzde 300'leri buluyor. Örneğin 2018'in başında 1000 dolarlarda olan Bitcoin yılsonunda 20 bin dolar sınırına kadar dayanmıştı. Yani bir yılda yüzde 1900 değer kazanmış. İlginçtir zirvden iki ay gibi kısa bir sonra bu kez 8 bin 500 dolarlara gerilemişti. Düşünebiliyor musunuz bu seferde iki aydaki kaybı yüzde 58'lere ulaşmıştı.

Söz konusu bu aşırı oynaklığı basit düzeyde yapacağımız piyasa yorum dışında bilimsel gerekçelere dayanarak açıklayamıyoruz.

Ancak şu net bilgiye sahibiz;

Blok zincir ile dijital ortamda üretilen paralar olduğu için arzı belli. Örneğin Bitcoin en fazla 21 milyon adet olacak. İşte bu yüzden ya arzın düşürülmesi ya da talebin aşağı veya yukarı yönlü hareketi fiyatın belirleyicisi oluyor.

ARZ DÜŞÜRÜLÜYOR

Arz tarafında şu gelişme var; 2012'den bu yana 4 yılda bir kalan arz yani çıkarılmamış Bitcoinler yarı yarıya azaltılıyor.

Bu yıl üçüncü kez arz aşağı çekildi. Buna karşın talep yukarıda özetlediğim gerekçelerle artıyor. Üstelik son zamanlarda bireysel yatırımcılardan öte kurumsal yatırımcılar ön plana çıktılar.

Bir önemli faktör daha var fiyatı etkileyen daha doğrusu etkileyecek olan.

ABD'nin sermaye piyasası kurulu olan SEC kripto paraların yatırım fonlarında ve emeklilik fonlarında kullanımına karar verecek. Eğer olumlu yaklaşımları olursa kurumsal talep daha da artacak.

Özetle içinde bulunduğumuz piyasa koşulları kripto paraları destekliyor.

Pandemi nedeniyle gelişmiş ülke merkez bankalarının enjekte ettikleri olağanüstü likidite var. Dolayısıyla kripto paralar da altın ve hisse senetleri gibi aşama aşama kendi paylarına düşeni alacaklar.