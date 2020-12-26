Epeydir piyasaların gerisinde kalıyordu Merkez Bankası. Bu yüzden piyasaların taleplerini karşılayamıyor ve piyasalarda beklentileri yönetemiyordu.

İlginç bir görüntü vardı, at arabasında atın arkada, arabanın önde olması gibi...

Para Politikası Kurulupiyasaların Kasım toplantısında açtığı geçici krediyi bu toplantıda aldığı faiz kararı ile büyük oranda kalıcı hale getirmiş oldu. Yani piyasaların güvenini kazanmayı bildi bu sefer. Geçen ayki toplantıda yapılan 475 baz puanlık artışın ardında bu ay da 200 baz puanlık bir artış daha gelerek politika faiz oranı yüzde 15'den yüzde 17'ye çıktı. Aslında yerli ve yabancı yatırımcıların beklediği de buydu; pozitif reel faiz... Tabii pozitif derken risk primi ölçüsünde de yukarıda bir oranı bekliyorlardı. Özellikle yabancı yatırımcıların geçenekleri çok fazla olduğu için görece risk primini de içeren yüksek pozitif reel faiz veren gelişmekte olan piyasaları tercih ediyorlardı. Bunun yanı sıra kurların daha istikrarlı ve mümkün olduğunca yukarı yönlü olmayan bir patika izlemesini de önemsiyorlardı.



HAREKET ALANI AÇTI

Merkez Bankası bu faiz artırımı sonrası politika faiz oranı ile yola devam edeceğini de açıkça ilan etmiş oldu. Çünkü enflasyon dinamiklerindeki bozulmayı tespit ettiğinden şimdiden enflasyonun yukarı yönlü hareketi olasılığına karşın kendisine hareket alanı açtı. Kurul toplantısı sonrasında yayımladıkları basın duyurusunda net bir şekilde enflasyona yönelik risklerin fazla olduğunu dile getiriyorlar. Gözlemleri aynen şöyle; "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir." Kurulun bu gözleminde en önemsenmesi gereken konu kurların yükselişinin fiyatlara geçişkenlik gösterdiğinin kabul edilmiş olması. Tanı yanlış olunca tedavi de etkisiz kalıyor. İç talep koşulları ile birlikte değerlendirdiğinde sıkılaştırma fiyat istikrarını getirecektir gelecek yılda...



KARARLILIK SÜRECEK

Enflasyon tespitinin yanı sıra, sıkı duruşlarında ne kadar kararlı olduklarının mesajını da açıkça verdi Kurul. "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." Merkez Bankası'nın aldığı son faiz kararının ne kadar yerinde olduğunun bir kez daha altını çizelim. Hem enflasyonu ne kadar ciddiye aldığını gösterdi hem de kaybolmuş güveni rasyonel politika uygulaması ile geri almaya başladı. En azından piyasalar gerekenlerin bundan sonrada yapılacağının rahatlığını hissettiler.

Başkan Ağbal iki hafta önce '2021 Para ve Kur Politikası' sunumunda açıkça enflasyonun ana amaçları olduğunu, politikaların da bu çerçeve içinde şekilleneceğini dile getirmişti.