Altına ilginç bir yaklaşım var. Altın pandemide misyonunu yerine getirdi, aşının bulunmasıyla beraber normalleşme başladı bu yüzden bir sonraki ekonomik krize kadar ihtiyaç yok yaklaşımları ağırlık kazanıyor. Basit bir denklem kurulmuş bunun üzerinden altın yorumları yapılıyor. Ekonomik ve siyasi sıkıntılar varsa altın fiyatları yükselir, ortalık sakinleştiğinde de düşer.

Oysa altın talebinin 5 temel alt kırılımları var. Birincisi yatırım amaçlı altın talebi.

Çubuk ve bar olarak adlandırılan standart altınlar özellikle belli rafineri damgası taşıyanlar dünyanın her yerinde kabul gördüğü için hem güvenli liman görevi görüyorlar hem de riski fazla sevmeyen tasarruf sahipleri için uzun vadeli yatırım aracı oluyor. İkincisi mücevher altın talebi...

Standart altının işlenerek takı haline getirildiği altınlar. Kuşaklar arası bir varlık geçişi olsa da çoğunlukla lüks tüketim aracı sayılabilir. Zaten geri dönüşe standart altınlar kadar konu olmuyor. Çünkü işçilik değerinde önemi yer tutuyor. Üçüncüsü merkez bankalarının altın talebi... Malum onlar da riski dağıtmak ve ülke risklerini mümkün olduğunca minimize etmek için dövizlerin yanı sıra altın da ekliyorlar rezervlerine. Dördüncüsü teknolojide kullanılan altınlar... Toplamda yaklaşık yüzde 15 paya sahip talep çoğunlukla elektronik sektöründen geliyor. Son olarak altına dayalı borsa yatırım fonlarının talepleri geliyor. Katılım payları borsada işlem gören bu tür yatırım fonlarının portföylerinde standart altınlar yer alıyor. Altın fiyatlarındaki gelişmelere göre portföylerindeki altın miktarını azaltıyorlar ya da artırıyorlar.



YATIRIM ARTMIŞ, MÜCEVHER DÜŞMÜŞ

Kısaca özetlemeye çalıştım altın talebini.

Açıkça görüldüğü gibi medyada yapılan yorumlar kadar basit tek bilinmeyenli bir denklemden ibaret değil. Tabi bir de yine yorumlarda fazla yer verilmeyen arz tarafı var. Altın arzı diğer bazı emtia ve varlıklardan farklı olarak madenlerden çıkan altınlar ve buna ek olarak sisteme geri dönen altınların toplamından oluşuyor.

Gelelim altının nasıl bir seyir izleyeceğine...

2020 yılında pandemi nedeniyle yatırım amaçlı altın talebi 1.773 ton ile bir önceki yıla göre yüzde 40 civarında yükselmiş.

Pandemi paniği ile altına ilginin arttığı kanal işte burası. Aşı haberleriyle yatırım amaçlı altın talebine belirgin bir şekilde talep azalmış ve 2019 yılının eş dönemine göre yüzde 48 gerilemiş. Geçen yılın son çeyreğinde yatırım amaçlı altın talebi 139 tonda kalmış. Oysa çeyrek ortalaması genellikle 200 tonun üzerine çıkıyor. Şu sonucu çıkarabiliriz bu rakamdan. Güvenli liman misyonunun bittiği kararına halihazırda ulaşılmış.

Mücevher altın talebi ise yüzde 34 düşmüş. 2 bin tonun üzerinde yıllık talep olurken 2020'de 1.400 tona kadar çekilmiş.

Bunun nedeni de pandemi tabi ki.

Bu rakamdan şu tespiti yapalım. Yatırım amaçlı talep işler düzeldiği için azalırken aynı amaçla mücevher altın talebi önümüzdeki süreçte artacak. Bir yerde altın fiyatlarının gerilemesini engelleyecek.

Bu yüzden son fiyat hareketlerini 2011 yılındaki geri çekilmeye benzetmenin ne kadar yersiz olduğunun altını çizelim.



DALGALANMANIN NEDENİ FONLAR

Altına dayalı borsa yatırım fonları ise geçen yıl taleplerini yüzde 120 yukarı çekmişler. Toplam portföy büyüklüklerine 880 ton ekleme yaparak 4 bin tona yaklaştırmışlar.

Şu anda altın fiyatlarına büyük oranda yön veren işte bu kanal... Diğer bir deyişle dalgalanmada en fazla rolü bu fonlar oynuyorlar. Teknoloji yıllar itibarıyla pek değişmiyor. Geçen sene taleplerini yüzde 59 düşüren merkez bankaları da bu yıl ki altın talebine katkı yapabilirler.

Görüldüğü gibi bir talep kaynağı denklemde zayıflarken diğeri güçlenebiliyor.

Dolayısıyla altına ihtiyaç yok çünkü ortalık sakinleşti düz yaklaşımı doğru değil. 1.800- 2.000 bandında bir patika izleme olasılığı yüksek görünüyor altının.