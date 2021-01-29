Merkez Bankası yılın ilk 'enflasyon raporu'nu yayımladı. Doğrudan enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde her üç ayda bir enflasyon, altı ayda bir ise 'finansal istikrar' raporları kamuoyu ile paylaşılıyor. 2001 krizinden sonra örtülü olarak ve 2006 yılından bu yana kesintisiz olarak doğrudan uygulanan bu rejimin temel ilkelerinden biri de şeffaflık. Merkez Bankası şeffaf bir şekilde hedef koyduğu bant aralığında enflasyonu tutturamazsa hükümete mektup yazarak hesap veriyor. Zaten hesap verebilirlik de, diğer temel ilkelerinden enflasyon hedeflemesi rejiminin...

Enflasyon raporu makroekonomik gelişmeler, genel değerlendirmeler ve orta vadeli öngörüleri kapsıyor. MB penceresinden Türkiye ekonomisinin nasıl göründüğünü detaylı bir şekilde değerlendireceğiz.



Ancak yazının başında şu genel tespiti altını çizerek yapalım. Merkez Bankası kredi genişlemesinin, enflasyonun nedenlerinin, sıkı duruşun ne kadar gerekli olduğunun ve en önemlisi gerektiğinde daha da sıkılaştırılabileceğinin tamamen farkında. Zaten bu bilinç de gereken rasyonel adımların atılacağının bir garantisi. Son üç Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında iletişime önem vererek, ekonomi aktörlerine güven vermeye çalışıyordu.





TESPİTLERİ NELER?

MB'nin değerlendirmelerinden öne çıkan noktalar:

■ Geçen yıl üçüncü çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisinin büyüme hızı momentum kazanmış, bu güçlü seyirde kredi genişlemesi ile hareketlendirilen iç talebin etkisi büyük olmuştur.

■ Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor.

■ Hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ediyor.

■ İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, enflasyon görünümünü olumsuz etkiliyor.





YIL SONU YÜZDE 9.4

Öngörüleri ise şöyle...

MB enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Aynı zamanda gelecek yılın sonunda yüzde 7'ye ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı tahmini yapıyor. MB'ye göre enflasyon yüzde 70 olasılıkla, bu yılsonunda yüzde 7.3 ile yüzde 11.5 aralığında gerçekleşecek. Bandın orta noktası ise yüzde 9.4. Yani büyük olasılıkla enflasyon yılı yüzde 9'un biraz üzerinde tamamlayacak. Gelecek yılın sonunda ise orta noktası yüzde 7.0 olmak üzere yüzde 4.6 ile yüzde 9.4 aralığında realize olacak. Sonuç olarak vurgu yaptığı gözlemleri, MB'nin ne kadar doğru tanı koyduğunun ve bu çerçevede çözüm önerilerine sahip olduğunun kanıtı oluyor. Bu da iletişime önem vererek güven inşa etmeye çalıştığını gösteriyor. Güçlü parasal sıkılaştırmayla enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurları kademeli olarak zayıflayacak.



Mevcut makro finansal risklerin sınırlanması için krediler ve yurtiçi talebin ılımlı bir patikaya yönelmesi gerekiyor. MB 2021'de enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla uygulayacak, para politikası kararlarını fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda alacak. İşte bu da taahhüdü...