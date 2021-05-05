Enflasyon verisinin açıklanması ile Para Politikası toplantısı aynı haftaya denk geldi. PPK toplantısı kritik. Çünkü yeni başkanın ikinci toplantısı olacak. İlkinde politika faiz oranı sabit tutuldu ama iletişim politikasında hafif de olsa bir eksen kayması olmuştu. Bu yüzden Perşembe günü gerçekleşecek toplantı sonrası açıklamaların hangi tondan olacağı piyasalar açısından belirleyici olacak.

Şu an ve birkaç ay daha faizlerin hareket edebileceği bir alan kalmadı. Yukarı doğru bir marjın olmadığını dolaylı yolla da olsa geçen ayki toplantıda öğrenmiş olduk. Zaten yeri gelmişken şu gerçeğin altını bir kez daha çizmemizde fayda var.

Soruyu şöyle soralım; Merkez Bankası'nın yukarı doğru marjı olsaydı bu toplantıda kullanmalı mıydı? Enflasyon oranı biraz daha yükselmiş, dolarizasyon hız kesmemiş, yabancı sermaye girişlerini bırakın çıkışlar olmuş. Geçen toplantıda 'gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapabiliriz' cümlesi çıkmasaydı faiz artırım beklentisi yine piyasa aktörlerince ağır basacaktı. Faiz artırmadığında da tepkiler gelecekti piyasalardan. Yani o klasik sarmal devam edecekti. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Daha önceki yazılarımda da fırsat buldukça dile getirmeye çalıştığım gibi sorunların çözüm yolu sadece faiz artırımı değil, aynı zamanda maliye politikaları ve yapısal reformlarla eşanlı bir politika seti uygulamasındadır.

Neyse... Konumuza geri döneyim.

Aşağı doğru da marjı yok Merkez Bankası'nın. Ekonomik faaliyetlerin hızını biraz artırmak için bu aşamada faizleri indirme şansı da yok. Net bir şekilde görüldüğü gibi birkaç ay daha politika faiz oranı aracı pasif kalacak.

PEKİ, NE YAPMALI

Sözlü yönlendirme politikasına önem ve ağırlık verecek. Özellikle enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları yaklaşık iki aydır kendini daha da hissettirmeye başladı. Zaten parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işlemesinde beklentilerin yönlendirilmesi de önemli rol oynuyor.

Perşembe günü çok büyük olasılıkla Kurul'dan politika faizlerinin sabit tutulduğu ve fiyat istikrarına vurgu yapan kararlar çıkacak. Piyasalarca asıl beklenen iletişimin somut ibarelerle güçlendirilmesi olacak. Bir önceki toplantıda muğlâkta kalmış noktaların biraz netleştirilmesine ihtiyaç var. Örneğin reel pozitif faizin ve sıkı para politikasının sürdürülme ufku daha belirginleştirilmeli.

Bir sonraki Cuma günkü yazımda, çıkan kararı detaylı bir şekilde irdelemeye çalışacağım.

Son olarak Nisan ayı enflasyonundan dikkat çeken noktalara değineyim.

Merkez Bankası'nın geçen hafta dile getirdiği gibi enflasyon yüzde 17.14 ile zirve yaptı. Zaten bu beklentisini dikkate alarak son 'Enflasyon Raporu'nda orta vadeli öngörülerini yukarı doğru revize etmişti. Talep enflasyonu gibi maliyet enflasyonu da yükselerek yüzde 35.17 seviyesine ulaştı. İki enflasyon arasındaki makasın açılmış olması bir süre daha enflasyonun yüksek seviyesini koruyacağı anlamına geliyor. Çünkü Yİ-ÜFE'den yani maliyetlerden TÜFE'ye geçiş zaman gecikmeli gerçekleşiyor.