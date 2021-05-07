Beklediğimiz gibi Kurul sürpriz yapmadı ve politika faiz oranını yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu. Nisan'da faiz oranının daha fazla yükselmeyeceğinin işaretini iletişimde kullandığı dil ve tonla vermişti.

Piyasalar son iki toplantıya, öncekilere nazaran daha da dikkat kesilmişlerdi. Çünkü yeni başkan ile nasıl bir politika çerçevesi kapsamında yol alınacağı belli değildi. Zaten Nisan toplantısında daha güvercin tonda bir iletişimin olacağı sinyalini belirgin bir şekilde almıştık. Gerekli durumda ilave sıkılaştırma yapılabileceği ibaresi son metinden çıkarılmıştı.

Yeri gelmişken bir noktaya açıklık getirmemizde fayda var. Merkez bankalarına bağlı para politikası kurullarının toplantı sonrası yayımladıkları basın metni ve sonrasında daha detay bilgiler içeren tutanaklar merkez bankalarının iletişim politikalarında kullandıkları en önemli araçlardır. Aynen başkanların yaptıkları konuşmalar ya da sorulara verdikleri yanıtlar gibi. Teknoloji bu boyutta değilken Wall Street'te, FED'in toplantısı sonrasında yayımlanan metni taratıp orada bazı kelimelerin varlığını veya yokluğunu sorgulayıp ona göre yatırım pozisyonlarını değerlendirirlerdi. Ne kadar hızlı, o kadar iyi. Şimdilerde teknolojinin ilerlemesiyle yapay zeka yardımı ve algoritmalarla çok daha hızlı aksiyonlar alınabiliyor.

Yani şu ibareyi metinden çıkardık bunda ne var denemez. Bu bırakın konuyu basite indirgemeyi, konuya ne kadar uzak olduğumuzu da gösterir.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Faiz kararları büyük oranda tahmin edilebildiği için iletişim kanalıyla verilecek mesajlar beklenir. Bu toplantı da onlardan bir tanesiydi. Önceki yönetim faizleri sabit tuttuğu aylarda iletişimi bir o kadar güçlendirmeye çalışmıştı.

Bu toplantıyı önemli kılan diğer bir unsur da 'Enflasyon Raporu'nun hemen sonrasında olmasıydı. Yılın ikinci raporunda hatırlayacağınız gibi 2.8 puanlık yukarı yönlü revizyon gelmişti. Bunun 1.8 puanının ise kurlardan geçişkenlik yoluyla yansıyacağını vurgulamıştı. Bu faktörün Merkez Bankası'nın çalışmasına göre yüzde 14.6 etkisinin olduğu varsayılırsa, ilginç bir beklentisi çıkıyor ortaya. Kurların yıl içi artış beklentisinin sadece 4.8'ler civarında olacağı kabul ediliyor. Çok iyimser bir öngörü olduğunu belirtmeye gerek yok çünkü şimdiden kur artışı bu oranı fazlasıyla geçmiş durumda.

Bu açıklamalardan kararlara geri dönüp değerlendirme yapalım.

HANGİ MESAJLAR?

Metni bir öncekiyle karşılaştırdığımızda iletişim politikasının nötr olduğunu söyleyebiliriz.

Yani ton ne güvercin ne de şahin düzeyde değil, orta noktalar kalmış. Risklerin açıkça belirenmiş olması ve kalıcı düşene kadar sıkı politikaların devam edeceği kararlılığı da dikkat çekiyor. "Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir." Aynı zamanda pozitif reel faiz seviyesinin verileceği gerçeği yine metinde yer almış.

Bu da piyasa aktörlerince olumlu karşılanan bir nokta... Tabii reel faizin seviyesinin ne olacağı soru işareti taşıyor. Yani ne kadar enflasyon üzerinde olacağı, ülke riskini ne kadar kapsayacağı da kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Bence en önemlisi şuydu. Enflasyon Nisan ayında zirve yaptıktan sonra bir kaç ay baz etkisinin de devreye girmesiyle biraz aşağı gelebilir. İşte bunu değerlendirmek için Haziran veya Temmuz ayında faiz indirimi için piyasaları hazırlayacak ibareler kullanır mı kuşkusu taşıyordum. Buna yer vermemesinin de olumlu olduğunu söyleyebiliriz.