Altın fiyatlarının izlediği patika ile ilgili şu gerçeği yazının başında bir kez daha hatırlamamızda fayda var. Altın fiyatlarının kısa vadeli hareketlerini piyasalardaki konjonktürel gelişmeler, orta ve uzun vadeli performanslarını ise ekonomilerin performansları belirliyor.

Tabi son bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle gelişmiş ülke merkez bankalarının olağan dışı önlemleri piyasa ve küresel ekonomi dengelerini değiştirdi. Özellikle FED bu sürecin tartışmasız belirleyicisi konumunda bulunuyor.

Piyasalar için basit algoritmayı şöyle yapabiliriz.

Eğer FED ve diğer majör merkez bankaları tahvil alım programlarını azaltıcı yönde adım atarsa dolar ve euro gibi ana para birimleri değer kazanır. Dolar endeksi yükselir. Bu para birimleri cinsinden tahvillere yönelim olur. Gelişmiş ülke hazineleri tarafından ihraç edilen tahvil faiz oranları, özellikle 10 yıl vadeliler, artar.

Malum gelişmiş ülke tahvil faiz oranları ile altın arasında negatif korelasyon olduğundan altın fiyatları geriler.

VADELİLERDE ALIM AĞIRLIKLI

FED'in tahvil alım programında aşağı yönlü revizyona gideceği, yani taperinge başlayabileceği olasılığı artmaya başladığından beri altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Altın Haziran ayındaki güçlü kayıplarının bir kısmını geri alarak Temmuz ayında yüzde 4'lük bir yükselişle 2021 ortalaması olan 1,800 dolarlara geri döndü. Bu performansın nedeni açık; son haftalarda ABD faiz oranlarının düşmesi... Temmuz ayı sonunda ABD 10 yıllık getirileri, Mart ayı sonundaki yıllık zirvesinden neredeyse 50 baz puan aşağı gelmiş durumda. Faiz oranlarının düşmesi ve enflasyon beklentilerinin sabit kalması sonucunda reel getiri oranları - yüzde 1'in de altına inerek tüm zamanların en düşük seviyelerine gelmiş oldu. İşte bu gelişme altın yatırımcılarını harekete geçirdi ve altın vadeli kontratlarının işlem gördüğü COMEX'te altın vadeli işlemlerinde net uzun vadeli pozisyon 37 milyar dolara kadar çıktı ki bu da yaklaşık 640 ton altına demektir.

Yine de bu gelişmelere rağmen altın fiyatları halen yıllık getiride ortalamanın yaklaşık yüzde 3 daha altında bulunuyor.

Negatif korelasyonu destekleyen madalyonun diğer yüzündeki veriyi de ekleyelim; ABD doları ise yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Açıkça görüldüğü gibi altın ve ABD tahvilleri arasında negatif yönlü güçlü bir ilişki var.

İKİ FAKTÖR ETKİLİ OLACAK

Bu negatif ilişkinin yanı sıra altın fiyatlarının izlediği trendin oluşmasında mevsimsel döngüler de belirleyici olabiliyor. Ancak bu durum kısa bir süreci kapsıyor. Tarihi verilere dayalı çalışmalara göre altın Ocak ve Eylül aylarında olumlu bir performans gösteriyor.

Sonrasında ise getirilerin mevsimsellikle bağlantılı tutarlı bir model olmadan dalgalı bir eğiliminde olduğunu, bunun yerine temel makroekonomik değişkenler tarafından yönlendirildiğini gösteriyor.

Dünya Altın Konseyinin çalışmasına göre altın tarihsel olarak Eylül ayında yüzde 90'lık bir güven seviyesinde pozitif getiri sağlıyor. Ulaşılan bu bulguyu da iki temel nedene dayandırıyor. Birincisi Ekim ve Kasım başında Hindistan'da düğün sezonunun başlaması ve aynı zamanda bazı ülkelerdeki festivallerle bağlantılı güçlü talep dönemi, ikincisi ise tipik olarak daha sessiz yaz aylarının ardından daha yüksek küresel yatırım faaliyetinin harekete geçmesi. Bu nedenle, yatırımcılar Ağustos ayı dâhil çoğunlukla Eylül ayını portföylerine altın eklemek için uygun bir zaman olarak görüyorlar.

Hem Eylül ayı faktörü hem de yıllık getiri ortalamasının altında kalan bir fiyat hareketi bu ay içinde altının yönünü yukarı çevirebilir.

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