Kripto paralarda endişeli bekleyiş

Aslında kripto para yatırımcılarının alışık olmaları gerekiyor kısa vadedeki iniş çıkışlara. İniş ve çıkış tanımı biraz hafif kaldı sanırım. Tepetaklak iniş ve roket gibi tırmanışlar demek sanırım daha doğru olur kripto paralar için.

Ancak bu sefer farklı bir resim karşımıza çıktı. Alışageldiğimiz aşırı oynaklık sonrası sular duruldu ve kripto paraların çoğunun fiyatları yataylaştı. Birkaç haftadır Bitcoin 40-44 bin dolar bandında dar hareketler yapıyor.

Ne derseniz fırtına öncesi bir sessizlik mi acaba?

Abartmaya gerek yok... Kripto tarafında fırtınayı gerektiren bir durum yok.

Sadece FED'in önümüzdeki hafta olağan toplantısı bekleniyor. Malum geçen hafta spekülatif tahminler havalarda uçuşmuştu.

2022 yılında faiz artırım sayısını 6-7'ye çıkaranlar bile oldu. Federal Açık Piyasa Komitesi çok büyük olasılıkla şahin tonda fazla bir değişikliğe gitmeyecek bir önceki toplantının benzeri sonuçları açıklayacaklar.

Bir sonraki toplantıya kadar varlık alımlarının sonuna gelineceği ve sonrasında faiz artırım sürecine başlama olasılığının arttığı vurguları çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ama bunların yanına bilanço normalleşme olasılığı eklenirse durum biraz değişebilir.

SEC TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Bitcoin için destek noktası 41 binler ve direnç noktası ise 43 binler görünüyor.

Eğer Komitenin kararları olağan karşılanırsa büyük olasılıkla Bitcoin direnç noktasını kırıp yönünü yukarı çevirebilir.

Alternatif olarak tanımlanan altcoinler içinde baz senaryo geçerli. Zaten Bitcoin ile başta Ethereum ve diğerleri arasında güçlü pozitif yönde korelasyon var.

Kripto para yatırımcılarının daha kalıcı yükseliş için asıl bekledikleri FED'den öte sermaye piyasası otoritelerinin bu paralar için nasıl bir hukuki çerçeve çizecekleri.

ABD düzenleyici kuruluşu SEC kısa süre içinde banka temsilcileri ile bir araya gelerek kripto paraların alım satım işlemleri ve yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılar nezdinde kullanımlarını tartışacaklar. Hatırlanacağı gibi Fransa'da bir fonda kullanımına izin verilmişti. Kanada'da kripto para ATM'leri bile görülmeye başladı.

OK YAYDAN ÇIKMIŞ DURUMDA

Alım satım işlemlerinin yani spekülatif kazanca yönelik alternatif yatırım aracı olmasının yanı sıra kripto paraların ticarette de kullanımının yolu açılıyor. Çünkü token olarak hızla yaygınlaşıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de özellikle futbol kulüpleri bu alana ilgilerini yoğunlaştırdılar.

Yeri gelmişken bir parantez açıp token hakkında kısa bir bilgi notu düşelim. Mevcutta olan bir blok zinciri üzerine kurulmuş ve bu zincirler üzerinde oluşturulan projelere token deniyor. Token'lar, blok zinciri ekosisteminde dijital olarak transfer edilebilen varlıklar olarak da tanımlanıyor.

Kısacası bir token değeri, hizmeti veya bir ürünü temsil edebiliyor. Parantezi kapatıp devam edelim. Dünya perakende devi Walmart bile yakın zamanda kendi token'ını çıkarmaya hazırlanıyor.

Bildiğimiz kadarıyla Sermaye Piyasası Kurulu da kripto para düzenlemesi üzerinde çalışıyor. SPK ilk aşamada bu paraların alım satımının yapıldığı elektronik platformların düzenlemesini yapar.

Sonrasında yatırım aracı olarak portföylerde kullanımına yönelik düzenlemeyi dünya uygulamalarının gidişatına göre ayarlar.

Kısacası ok yaydan çıkmış görünüyor.

Her ülke öyle ya da böyle bu gerçeği yok sayamayacak ve nihayetinde kabullenecek.

Dijital paralar gibi kripto paralar da hayatımızın bir gerçeği olacak.