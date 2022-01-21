Merkez Bankası bu ayı pas geçti

Eylül ayında başladığı faiz indirimi ile para politikalarında rota değişikliği yapan Merkez Bankası nihayet faiz indirim sürecine ara verdi ve yılın ilk toplantısını pas geçti. Enflasyon üstü faiz uygulaması taahhüdünden çekirdek enflasyon kriterine geçmiş sonrasında da enflasyondan tamamen bağımsız bir faiz patikasına girmişti. Bırakın pozitif reel faizi nominalde bile enflasyonun çok altına kadar çekmişti politika faiz oranını.

Bu toplantı öncesinde iki olasılık vardı.

Birincisi ve güçlü olanı faiz indirimine devam etmesiydi. Merkez Bankası'ndan değil ama ekonomi yönetiminden bu olasılığın yüksek olduğu vurgusuna tanık oluyorduk. İkincisi ise faizleri değiştirmemesi ve politika faiz oranını yüzde 14'te tutması idi. Her ne kadar birinci senaryo daha güçlü görünse de son birkaç gündür piyasalar ikinci senaryoyu fiyatlıyorlardı.

Neyse ki piyasaların beklentisi gerçekleşmiş oldu.

DEZENFLASYON SÜRECİ

Para Politikası Kurulu toplantı sonrası yayımladığı basın duyurusunda ilk iki paragrafta fazla değişikliğe gitmemiş. Sadece bir kaç ekleme dikkat çekiyor. Artan jeopolitik risklerin küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta olduğu ve belirsizliklerin artmasına yol açacağı beklentisinin altı çizilmiş. Yani daha önce vurgulanmayan jeopolitik riskler bu sefer metne dahil edilmiş.

İlgili paragrafta enflasyonla ilgili iyimser diyebileceğimiz bir tespit de dikkat çekiyor."Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir." Dezenflasyondan enflasyondaki düşüş kastediliyor. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceği çok net değil.

Merkez Bankası enflasyonun düşüşünü iki gelişmeye bağlıyor. Birincisi kurların istikrarlı bir patika izleyeceği ve ikincisi ise baz etkisi. Yani geçen senenin aynı dönemine göre normalleşme olması da enflasyonun düşmesini sağlayacak.

Merkez Bankasının bu bağlamda iyimser bulduğum notunu düşmek isterim.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yine enflasyonla ilgili paragrafta enflasyonun nedenlerine de değinilmiş.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı kurlara endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların ve talepteki gelişmelerin etkili olduğunu savunuyor.

Gerçekten Para Politikası Kurulu'nun faizleri sabit tutması bu aşamada önemliydi.

Çünkü enflasyon beklentilerinde ciddi bozulmalar görmeye başlamıştık.

Bu yıl sonu itibarıyla enflasyon beklentisi yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

Fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri fiyatlama davranışları açısından çok önemli. Eğer film koparsa fiyatlamalarda kurlar baz alınmaya başlanıyor. Ya da fiyatlar gelecek olası enflasyona göre belirleniyor. Bu da sonuçta enflasyona yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bunlara bir de FED'in şahinleşmesi faktörünü de eklediğimizde faiz indirimine gidilmemiş olması en azından piyasa aktörlerine derin olmasa da bir nefes aldırmış oldu.