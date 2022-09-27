Altın yatırımcısı tedirgin oluyor

FED'in fiyat istikrarından taviz vermeyeceği ve bu yönde ne pahasına olursa olsun adım atmaya devam edeceği kesinleştikçe altın kan kaybetmeye devam ediyor. Pandemi ile 2 bin sınırını aşan altın piyasaların normalleşmesi sonrasında 1800- 1700 dolar bandında yataylaşmışken devreye yeni bir jeopolitik risk olan Rusya Ukrayna savaşı girmişti. Bir kez daha canlanan altın bir süredir yönünü aşağı indirmiş durumda.

Kritik soru altının düşüşü sürer mi? Yanıtı bir kaç faktöre bağlı olacak. Birincisi Dolar Endeksinin FED'in şahin aksiyonlarına vereceği tepki. Eğer son zamanlarda yükselmesine katkı yapan spekülatif işlemlerin bir kısmı için kar realizasyonları gelirse endeks momentum kaybeder. Bu durumda hem hisse senetleri hem de altın bir nebze olsun nefes alabilir. Ancak Dolar Endeksi FED'in faiz artışlarına güçlü reaksiyon verir ve yükselişini sürdürürse altın 1.600 dolarların altını görebilir. Bu psikolojik sınırın geçilmesi durumunda teknik analize göre altının 1560 dolarlara kadar gerileme olasılığı yükseliyor. Zaten şu an bulunduğu 1630 seviyelerine ilk güçlü destek noktası olan 1680 doları aşarak gelmişti.

RESESYON VE ENFLASYON

Diğer faktör ise ABD ekonomisinin resesyona girmesi. Bu yıl resesyon olasılığı yüzde 50'nin altında görünüyor. FED son toplantısında yaptığı projeksiyona göre yılsonu büyüme oranını yüzde 0,2 olarak belirlemişti.

Dolayısıyla sıfıra yakın da olsa artı bir düzeyde kalacağı için durgunluk bu yıl için geçerli olmayabilir. Buna karşın seneye olasılık yüzde 50'ler civarına hatta biraz üzerine çıkıyor.

Piyasaların fiyatlaması böyle... FED'in değil piyasaların öngörüsü gerçekleşirse seneye, altın bu durumda yönünü biraz yukarı çevirebiliyor.

Yine altına yarayacak bir unsur da ABD'de yüksek enflasyonun sürmesi. Tabi yüksek derken ABD için yüksek olmasını yani yüzde 7-8'ler civarını kastediyorum.

Tarihi veriler enflasyonun yüksel olduğu dönemde altının getirisinin yükseldiğini gösteriyor. Kuşkusuz altını canlandıracak denklemde yer alan klasik faktör yeni jeopolitik riskin ortaya çıkması. Umarız küresel ekonominin boğuştuğu bu kadar ekonomik sıkıntı varken bir de yeni bir değişken daha eklenmez. Ama küresel ekonomiyi yorsa da merkez bankalarını sıkıntıya soksa da altın bu gelişmeden olumlu yönde yararlanabiliyor.

TL GRAM FİYATI UYGUN

Altın dolar ile güçlü korelasyona sahip olduğu gibi FED'in bilanço büyüklüğündeki değişime karşı da oldukça duyarlı. Tabi bu nedensellik ilişkisinin temelinde yine doların olduğu gerçeğini atlamayalım. FED bilanço küçültmesine gittiğinde altın fiyatları düşüyor.

Genişlettiğinde de tam tersi şekilde altın fiyatları yükseliyor. FED pandemi ile 9 trilyon dolar büyüklüğüne çıkardığı bilançosunu ağır ağır düşürmeye başladı. Şu anda bilançosu zirveden yaklaşık 160 milyar dolar aşağıda.

Kısacası altının dolar ons fiyatının önümüzdeki aylarda yukarıda özetlediğim gelişmelere bağlı olarak pek tadı olmayacak. Ama TL gram fiyatı kur faktörüne bağlı olarak küresel fiyat hareketinden farklı seyrediyor. Türkiye'de son haftalarda 1000 TL'nin altında dalgalanan bir alton fiyatı var. Kurların yükselmesi durumunda altın fiyatları da yükselecek.

Orta vade dikkate alındığında 1000 TL'nin altındaki fiyatın alım için değerlendirilebileceği söylenebilir. Altın pozisyonunda olan küçük yatırımcılar için de naçizane satmamalarını pozisyonlarını korumalarını öneririm. Tabi her zaman olduğu gibi en önemli tavsiye yatırım uzmanlarından görüş almalarıdır.