Geçen hafta iş kazaları hakkında bilgiler vermiş idik. Bu hafta ise meslek hastalığı ile devam edeceğiz. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denilmektedir. Geçen haftaki yazımda iş kazası ve meslek hastalığı hükümlerinin hangi sigortalılar hakkında uygulanacağını daha doğrusu bu haklardan kimlerin faydalanabileceğini detaylı olarak belirtmiştim.

Meslek hastalığı hükümlerinden faydalanabilmek için sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;



- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin,



- Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli görüldüğü hâllerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin, incelenmesi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.



7 GÜN 10 YIL ARASI



Sigortalının, çalıştığı işten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı sebebiyle, meslek hastalığından sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen sürelerden daha uzun bir sürenin geçmemiş olması şarttır. İlgili yönetmelikte meslek hastalığı türleri için bu süreler 7 gün ila 10 yıl arasında değişen sürelerde belirlenmiştir.



BİLDİRİM YAPILIYOR



Hizmet akdine tabi çalışan yani 4/a kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı hallerinin bildirimi işverenleri tarafından yapılmalıdır. İşverenlerin meslek hastalığını;

Sosyal Güvenlik Kurumuna durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Meslek hastalığı bildirimleri de iş kazası bildirimleri gibi e-sigorta uygulaması ile http://uyg.sgk.gov.tr/ IsvBildirimFormu/welcome. do adresinden yapılabileceği gibi ayrıca "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi" ile doğrudan ya da posta yoluyla bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğü /sosyal güvenlik merkezine gönderilerek yapılabilir.



İDARİ PARA CEZASI



Meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ve 4/b sigortalılarına, Sosyal Güvenlik Kurumunca meslek hastalığı ile ilgili olarak yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol gideri, gündelik, refakatçi giderleri ve diğer harcamalar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği rücu edilir. Ayrıca bildirimi süresinde yerine getirmeyen işverenlere, 2019 yılı için 3.825 TL ile 11.475 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Cezalar farklılaştırılmıştır.

Sosyal güvence içinde kalın...