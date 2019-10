Bilindiği üzere sosyal güvenlik mevzuatımız 5510 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup ilgili kanuna göre sigortalıların çalışma dışında geçen bazı sürelerinin borçlanılarak hizmet olarak kazanılması sağlanmıştır. Sigortalıların borçlanabilecekleri süreler 5510 sayılı Kanunun 41'inci maddesinde düzenlenmiş olup buna göre;

■ Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ■ Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri, ■ 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, ■ Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, ■ Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, ■ Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, ■ Grev ve lokavtta geçen süreleri, ■ Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, ■ Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, ■ 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, ■ Yurtdışında geçen öğrenim süreleri, sigortalılar borçlanabilmektedirler.



KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR

■ Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar yani eski ifadesi ile SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar ■ 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar yani kamu görevlileri, ■ Kanunun 5'inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar yani tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular; aday çırak, çırak ve bursiyerler gibi sigortalılar, ■ İsteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahipleri Kanunun 41'inci maddesi hükümleri gereğince borçlanma kapsamında olan sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanma hakkına sahiptirler.

2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları ise doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yapabilmektedirler.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetleri olanlar yani devlet memurları ile kesinti olmaksızın Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam edenler ve bunların hak sahiplerinin borçlanma talepleri ise 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılmaktadır.

Hizmet borçlanmalarında sigortalının kendisi tarafından yapılan başvurularda borçlanma talep tarihinde, hak sahiplerince yapılan başvurularda ise sigortalının ölüm tarihinde fiilen sigortalı olma şartı aranmamaktadır.



BORÇLANMA TUTARI NASIL HESAPLANIYOR

Sigortalıların veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere (2019 yılı için alt sınır 85,28 TL, üst sınır 639,60 TL) kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini (2019 yılı için en düşük 27,29 TL, en yüksek 204,67 TL) borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanmaktadır. Örneğin 600 gün askerlik borçlanması yapacak bir sigortalı alt sınırdan borçlanmak isterse günlük 27,29 TL üzerinden toplamda 16,374 TL. borçlanma tutarı ödemelidir.

Borçlanılacak sürelere ilişkin detaylı bilgiyi ise önümüzdeki haftadan itibaren daha detaylı anlatıyor olacağım. Sosyal güvence içinde kalın...

