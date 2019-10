Bildiğiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun temel görevlerinden biri de çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar arasında yer alan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve bazı süreçleri kolaylaştırmaktır.

Ülkemizde dezavantajlı gruplardan biri olan kadınlarımızın çalışma hayatına katılımlarını kolaylaştırmak ve kadın çalışanlarda görülen kayıt dışı istihdamın önüne geçmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, "Evde çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" ve "Büyükanne Projesi" gibi yeni bir proje hayata geçirildi.

Kadınların çalışma hayatına katılımlarını artırmayı, iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmayı ve çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi isimli proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecektir. Proje yalnızca 7 ilde uygulanacak olup bu illerde ikamet eden ve çalışan annelere şartları taşımaları halinde her ay maddi destek sağlanacak olup proje süreci boyunca ise toplamda 26 milyon euronun üzerinde destek sağlanmış olacaktır.



7 ŞEHİRDE HAYATA GEÇİRİLİYOR



Proje kapsamında her ay toplam 10.250 anneye mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamındaki iller ve bu illerde mali destekten faydalanacak kişi sayısı ise; İstanbul 3250, Ankara 1500, İzmir 1500, Antalya 1500, Bursa 1250, Malatya 750, Elazığ 500'dür. Projeden yararlanma koşulları şöyle:

- Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60'ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmak

- Türkiye'de çalışıyor olmak ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Malatya, Elazığ illerinden birinde ikamet etmek

- Projeden mali destek ödemesi almak istediği çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır.)

- En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında işçi statüsünde sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak (İşveren tarafından SGK'ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)

- 0-60 ay aralığındaki çocuğunu uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine işte olduğunuz sürece göndermek.

Çocuğun okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi) gönderildiğinde ortaya çıkacak olan masrafların bir kısmını karşılamaya yönelik olarak annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 eurodur. Ayrıca projeye kayıt olunduğunda ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 euro ödenecektir.

Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecektir. Çocuk 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecektir.



OFİSLERDEN BİLGİ ALINABİLİR



Proje başvuruları 15 Ekim tarihinde başlamış olup ön kayıt için başvurular https:// sgkkurumsalcocukbakimi.org/ adresinde yer alan "Ön Kayıt" sekmesinden E-devlet şifresi ile yapılabilecektir. Proje hakkında detaylı bilgiyi ilgili siteden alabilirsiniz. Ayrıca İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün proje için kurduğu ofislerin adres bilgileri aşağıda olup ilgili proje ofisinden de projeye katılım sağlamak isteyen anneler detaylı bilgi alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Proje Ofisi. SGK Konak Rant Tesisleri Milli Kütüphane Caddesi No: 14/K B-3 Blok Konak/İZMİR Sosyal güvence içinde kalın...