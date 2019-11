Geçen hafta sigortalıların borçlanabileceği sürelere ilişkin genel bilgileri vermiş idik. Bu hafta ise bazı borçlanmaya esas sürelerin detaylarına değineceğiz.

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının (SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı), üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanma yapabilmektedirler.

Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamında doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının borçlanma işleminin yapılabilmesi için doğumdan önce;

4/a kapsamında tescil edilmiş (SSK) ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması, 4/b kapsamında (Bağ-Kur) prim ödemesine bakılmaksızın tescil edilmiş/ tahakkuk etmiş ve 4/c kapsamında tescil edilmiş olması, gerekmektedir. Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkan veren doğumları borçlandırılabilmektedir.



RAPORLARLA SGK'YA BAŞVURULMALI



Kısaca doğrum borçlanması yapmak isteyen kadın sigortalılar çocuğun yaşaması ve borçlanılacak sürede çalışıyor olmaması şartı ile doğumdan sonraki 720 günlük süreyi borçlanabilmektedir.

Üç çocuk için toplamda 2.160 gün borçlanma yapabilmekte ve bu süreleri hizmet hanesine ekleyebilmektedir.

Doğumdan sonraki geçen 2 yıllık süre içerisinde kısmi olarak uzun vadeli sigortalı kollarına tabi çalışması var ise bu çalışılan süre borçlanılacak süreden çıkarılarak borçlanma yapabileceği süre hesaplanır.

Örneğin; doğumdan sonraki 2 yıllık süre içerisinde 115 gün sigortalı çalışması bulunan sigortalı o doğum için en fazla 605 gün doğum borçlanması yapabilmektedir. Ayrıca SSK kapsamında çalışan kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK'na başvurmaları halinde borçlandırılmaktadır.



ER VE ERBAŞ OLARAK GEÇEN SÜRELER



5510 sayılı Kanun ile muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlandığını yukarı da belirtmiştim.

Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılanlar, askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiği sürece er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler yani Bağ-Kur tescili kapatanlar borçlanma yapabilmektedirler.

Sigortalıların er olarak silah altında geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılmakta olup, fiilen silah altında geçmeyen bedelli askerlik süresi borçlandırılmamaktadır.

Askerlik hizmeti ilk sigorta tescilinden önce gerçekleşmiş ise yapılacak olan askerlik borçlanması sigorta tescil tarihini borçlanılan gün kadar geriye götürmekte olup emeklilik şartlarını da değiştirebilmektedir.

Örneğin 03.10.1994 tarihinde ilk defa sigortalı olan bir kişinin 4/a kapsamında emeklilikte şartı 25 yıl sigortalılık, 55 yaş ve 5.750 gündür.

Eğer sigortalı ilk işe girdiği tarihten önce askerlik hizmetini yapmış ise 130 gün askerlik borçlanması yaparak ilk işe giriş tarihini 23.05.1994 tarihine geri çekerek 25 yıl sigortalılık, 54 yaş ve 5.675 gün şartlarından emekli olabilmektedir.



ÜCRETSİZ İZİNLER DE BU KAPSAMDADIR



5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamındaki sigortalıların yani kamu görevlileri; tabi oldukları personel mevzuatı hükümlerine göre kullandıkları ücretsiz izin sürelerini borçlanabilmektedirler.

Bu sigortalıların, aylıksız izine ayrıldıklarını gösterir izin onayı ile çalıştıkları kurumlarca düzenlenecek tüm hizmetlerini gösterir onaylı bir hizmet belgesini borçlanma talep dilekçelerine ekleyerek Sosyal Güvelik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sosyal güvence içinde kalın...